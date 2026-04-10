"Это их дела": Зеленский высказался о выборах в Венгрии и будущем нефтепровода "Дружба"

Украина выполнит свое обещание и отремонтирует нефтепровод "Дружба", пораженный россиянами. Значительная часть работы уже выполнена, но процесс продолжается.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами. Он напомнил, что масштабы повреждений серьезные и резервуары, уничтоженные из-за вражеского обстрела, невозможно быстро восстановить.

Зеленский прокомментировал выборы в Венгрии и "Дружбу"

Глава государства подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние процессы соседней страны.

"Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения", – заявил президент.

Если Венгрия и в дальнейшем будет блокировать европейское финансирование Украины, требуя взамен возобновить транзит нефти, "то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод", отметил Зеленский.

"А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже много всего сделано, мне показывал Корецкий (Сергей Корецкий, директор "Укрнафты" и "Укртатнафты". – Ред.). Безусловно, уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно. То есть это может быть процесс транзита со всеми рисками, и тем более мы не знаем, удержатся ли русские от новых ударов", – объяснил президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!