В Венгрии опасаются, что партия Орбана сфальсифицирует выборы: что показал опрос
В Венгрии значительная часть избирателей ожидает напряженных выборов и не исключает возможных злоупотреблений во время голосования. В то же время опрос показывает рост страхов относительно внешнего вмешательства, особенно со стороны России, а также влияния искусственного интеллекта на предвыборную кампанию.
Исследование провел аналитический центр Political Capital. Информацию опубликовал новостной портал telex.hu.
Согласно результатам исследования, почти половина венгров считает вероятным, что правящая партия – "Фидес" может прибегнуть к фальсификациям на выборах. В то же время лишь около пятой части респондентов допускает аналогичные действия со стороны оппозиции – "Тиса", что свидетельствует о глубокой политической поляризации.
Ожидания результатов выборов также различаются: большинство опрошенных прогнозирует победу оппозиционной силы "Тиса", тогда как чуть более трети верит в сохранение большинства за "Фидес". При этом избиратели часто не осознают особенностей избирательной системы, которая может привести к ситуации, когда партия с большим количеством голосов не получит парламентского большинства.
Существенная часть граждан также выражает обеспокоенность внешним вмешательством. Наиболее вероятным источником влияния респонденты называют Россию, тогда как Украину, США и институты ЕС упоминают значительно реже. В то же время политические симпатии существенно влияют на эти оценки.
Отдельной проблемой стала дезинформация... Якобы более 70% опрошенных заявили, что уже видели политические видео, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта . Более половины из них признались, что иногда не могут отличить настоящий контент от подделки, хотя большинство считает, что лично способно распознать манипуляции.
Исследование также показало, что венгерское общество в целом не поддерживает использование таких технологий в политике: около 90% респондентов считают это неприемлемым. В то же время распространение политических мифов и недоверие к оппонентам остаются характерной чертой как для провластного, так и для оппозиционного электората.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!