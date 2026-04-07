В Венгрии опасаются, что партия Орбана сфальсифицирует выборы: что показал опрос

В Венгрии значительная часть избирателей ожидает напряженных выборов и не исключает возможных злоупотреблений во время голосования. В то же время опрос показывает рост страхов относительно внешнего вмешательства, особенно со стороны России, а также влияния искусственного интеллекта на предвыборную кампанию.

Видео дня

Исследование провел аналитический центр Political Capital. Информацию опубликовал новостной портал telex.hu.

Согласно результатам исследования, почти половина венгров считает вероятным, что правящая партия – "Фидес" может прибегнуть к фальсификациям на выборах. В то же время лишь около пятой части респондентов допускает аналогичные действия со стороны оппозиции – "Тиса", что свидетельствует о глубокой политической поляризации.

Ожидания результатов выборов также различаются: большинство опрошенных прогнозирует победу оппозиционной силы "Тиса", тогда как чуть более трети верит в сохранение большинства за "Фидес". При этом избиратели часто не осознают особенностей избирательной системы, которая может привести к ситуации, когда партия с большим количеством голосов не получит парламентского большинства.

Существенная часть граждан также выражает обеспокоенность внешним вмешательством. Наиболее вероятным источником влияния респонденты называют Россию, тогда как Украину, США и институты ЕС упоминают значительно реже. В то же время политические симпатии существенно влияют на эти оценки.

Отдельной проблемой стала дезинформация... Якобы более 70% опрошенных заявили, что уже видели политические видео, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта . Более половины из них признались, что иногда не могут отличить настоящий контент от подделки, хотя большинство считает, что лично способно распознать манипуляции.

Исследование также показало, что венгерское общество в целом не поддерживает использование таких технологий в политике: около 90% респондентов считают это неприемлемым. В то же время распространение политических мифов и недоверие к оппонентам остаются характерной чертой как для провластного, так и для оппозиционного электората.

Также OBOZ.UA сообщал, что выборы в Венгрии выходят далеко за пределы внутренней политики этой страны и превращаются в тест для всей архитектуры европейской безопасности и единства ЕС. За несколько дней до голосования ситуация демонстрирует резкое обострение. Фактически речь идет не только о смене власти в одном государстве, а о потенциальном изменении правил игры внутри Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!