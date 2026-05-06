'Это его последняя карта': Огрызко объяснил, что стоит за предложениями Путина о 'перемирии' на 9 мая и угрозами Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал инициативу России относительно так называемого "перемирия" на 9 мая и угрозы в адрес Украины. По его словам, такие заявления Кремля имеют больше пропагандистский и шантажный характер, чем реальный мирный смысл.

В то же время он считает, что действия Украины в ответ были взвешенными и стратегически правильными. Об этом Огрызко рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

Огрызко заявил, что нынешняя риторика Кремля свидетельствует об ограниченности инструментов влияния.

"У Путина фактически не остается ничего другого, как пугать и шантажировать. Это его последняя карта, потому что все остальные он уже проиграл", – подчеркнул он.

По словам дипломата, объявленное Россией "перемирие" на 8–9 мая и одновременные угрозы ударами в случае "срыва празднований" больше напоминают ультиматум. Он также предположил, что Москва может использовать ситуацию для внутренней пропаганды.

"Зеленский таки пошел на перемирие, мы его дожали, заставили. Мол, неважно, что он объявил это на день-два раньше – главное, что "мы победили", и теперь можем спокойно провести свой "праздник". Пропаганда для того и существует, чтобы объяснять населению, как именно надо воспринимать реальность. Поэтому я не исключаю, что с момента объявленного украинского перемирия обстрелы могут временно прекратиться", – говорит эксперт.

Эксперт обратил внимание, что для российского руководства чрезвычайно важно провести мероприятия к 9 мая без инцидентов.

"Для Путина важнее тихо провести свой парад, чем рисковать ситуацией, когда что-то прилетит в Москву. Представьте себе: даже не прямое попадание, а просто дрон над Красной площадью. Что будет происходить на трибунах? Какую картинку увидят миллионы россиян? Поэтому, если мыслить логически, кто-то в Кремле должен был бы посоветовать Путину согласиться на эту ситуацию, подав ее как собственную "победу". Но победит ли там логика – это уже другой вопрос", – сказал Огрызко.

Комментируя действия Украины, дипломат подчеркнул, что ответ Киева был правильным и логичным.

"Мы можем в очередной раз показать, что последовательно поддерживаем идею прекращения огня и переговоров. Если придерживаться этой линии, то мы выглядим логично и последовательно. А Путин – нет, потому что он предлагает "мир" на несколько часов. А "файер-шоу", если нужно, можно организовать и 10 мая, и 11-го, и 12-го", – сказал экс-министр.

Он также отметил, что с военной точки зрения более эффективным является поражение важных объектов военно-промышленного комплекса России, а не символических целей. Такие действия, по его словам, могут иметь значительно большее влияние и одновременно стать ощутимым ударом по позициям Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 мая объявил о намерении ввести режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона заявила, что будет действовать зеркально – то есть в соответствии с действиями России, начиная с этого времени.

По словам главы государства, времени, оставшегося до определенного момента, достаточно для того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня. Он также обратился к российскому руководству с призывом сделать конкретные шаги для завершения войны.

Зеленский отдельно отметил, что решение о прекращении огня зависит от политической воли Москвы. И добавил, что российская сторона уже демонстрирует зависимость от позиции Украины, в частности в вопросах безопасности во время проведения мероприятий в столице РФ.

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресс-служба и пригрозила обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Там выдали "предупреждение" для гражданского населения украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости "своевременно покинуть город".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

