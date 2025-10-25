'Это часть наших гарантий безопасности': Зеленский сказал, когда Украина получит первые 'Грипены'. Видео

Украина надеется получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen уже в 2026 году. Всего Киев рассчитывает принять на свое вооружение 150 таких самолетов.

Об этом в своем Telegram-канале 25 октября заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что Gripen является частью украинских гарантий безопасности.

Истребители смогут защитить украинское небо на 100%

Глава государства подчеркнул, что благодаря подписанному документу о намерениях по сотрудничеству со Швецией в сфере развития воздушных возможностей наша страна существенно увеличит свою боевую авиацию. Зеленский уверен, что это амбициозная задача, которую надо выполнить.

"Сейчас исторический шаг – договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что эти истребители для Украины – "часть наших гарантий безопасности". Вместе с тем глава государства убежден, что это первое крупное соглашение по боевой авиации.

"Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", – сказал президент.

Что известно об истребителях JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения с одним двигателем, разработанный и изготовленный шведской авиакомпанией Saab. Преимуществом JAS 39 является его низкая стоимость и экономичность обслуживания.

Существует три модификации самолета:

JAS 39A (одноместный)/JAS 39B (двухместный);

модернизированные версии JAS 39C/JAS 39D. Именно они составляют основной авиапарк нынешних самолетов JAS 39 Gripen и о вероятности передачи таких Украине ранее говорили партнеры;

JAS 39E/JAS 39F – самая современная модификация самолета образца 2019 года, с новым двигателем и в целом лучшими характеристиками.

Какие характеристики

экипаж – 1 (версия E/С) / 2 (версия F/D) человека;

двигатель – турбореактивный;

размах крыльев – от 8,4 до 8,6 м;

длина – 14,1 метра (JAS 39D – 14,8 метра);

высота – 4,5 метра;

максимальный взлетный вес – от 14 тонн до 16,5 тонны;

подвески – 8 (две подфюзеляжные и по три под каждой консолью крыла) или 10.

вооружение – 27-мм пушка Mauser BK-27, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух

Напомним, 22 октября 2025 года, Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству двух стран в сфере развития воздушных возможностей. Документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen.

По словам президента, Украина сознательно определила истребители JAS 39 Gripen приоритетом в усилении своего воздушного флота. Этот выбор сделан после сравнения различных платформ и с учетом стратегических потребностей армии.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Швеции в своем заявлении допустил, что Украина могла бы оплатить шведские истребители, средствами из так называемого репарационного кредита. Если Европа предоставит его Киеву, кредит будет обеспечиваться за счет замороженных активов государства-агрессора России.

