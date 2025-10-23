В Швеции допустили, что истребители Jas 39 Gripen для Украины могут закупить за счет репараций из России
Украина могла бы оплатить шведские истребители Jas 39 Gripen Е, использовав средства из так называемого репарационного кредита. Если Европа предоставит его Киеву, кредит будет обеспечиваться за счет замороженных активов государства-агрессора России.
Такую возможность допустил Пол Йонсон, министр обороны Швеции. Он прокомментировал меморандум Киева и Стокгольма в интервью каналу SVT.
Глава МО подтвердил, что его страна рассматривает возможность использования замороженных российских активов для поставки Украине 100-150 самолетов.
О чем договорились Швеция и Украина
22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали меморандум, который предусматривает возможность покупки до 150 истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen E.
Первые самолеты, по словам Зеленского, могут доставить для наших ВВС уже в следующем году.
Согласно договоренностям, речь идет о новых истребителях "с конвейера" шведской компании Saab, то есть о долгосрочных поставках (10–15 лет, по словам Кристерссона).
Зеленский заявлял, что украинская сторона хорошо ознакомлена с возможностями этих самолетов и понимает их преимущества.
Как писал OBOZ.UA, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что передача Украине шведских Gripen будет предусматривать также и дополнительное вооружение от партнеров – ракеты и бомбы. "Любой самолет – это только платформа", – отмечал Игнат.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!