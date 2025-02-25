'Это был просто демарш': Вениславский объяснил, почему в Раде сначала провалили постановление о демократии и говорят ли уже о выборах

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что в третью годовщину начала полномасштабной войны в Верховной Раде провалилось голосование за постановление о демократии из-за демарша одной политической силы. По его словам, таким образом некоторые политики пытались привлечь внимание к вопросу санкций.

Видео дня

Кроме того, 24 февраля проходило специфическое заседание парламента, в ходе которого не планировалось принимать каких-либо решений, поэтому некоторые нардепы отсутствовали в сессионном зале. Об этом Вениславский заявил в эфире OBOZ.TALK.

Председатель подкомитета Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке подчеркнул, что единственной причиной, по которой в парламенте не хватило голосов для принятия постановления о поддержке демократии в Украине, стал демарш некоторых депутатов.

"Это был просто демарш одной политической силы, которая таким образом пыталась привлечь внимание к вопросам, связанным с применением санкций. Это по большому счету единственная причина. Вторая причина – это то, что вчера состоялось фактически такое заседание Верховной Рады специфическое, на котором присутствовали иностранные гости, парламентарии, наши коллеги из разных стран мира, которые поддерживают Украину, из Европейского парламента и не планировалось принимать какие-либо решения. Некоторые народные депутаты, которые работали в округах или не доехали не успели доехать. И это все в совокупности привело к тому, что постановление не набрало необходимых там еще 10 голосов", – объяснил нардеп.

Также Вениславский рассказал, начались ли уже в кулуарах Верховной Рады разговоры о выборах. По его словам, на сегодняшний день нардепы сосредоточены на вопросе отстаивания территориальной цельности и государственного суверенитета Украины.

"Я не вижу сейчас каких-либо серьезных дискуссий о выборах. Наиболее серьезная дискуссия в парламенте и наибольшая концентрация внимания моих коллег – это вопрос, связанный с отстаиванием территориальной цельности, государственного суверенитета, усиления нашей обороноспособности и завершения войны. Это ключевой вопрос, на котором мы сейчас сконцентрированы. Говорить о каких-то предвыборных событиях или предвыборной риторике даже я бы не стал, в нашей политической силе точно такого нет", – заявил Вениславский.

Напомним, депутаты Верховной Рады 25 февраля большинством голосов поддержали постановление № 13041 о поддержке демократии в Украине, в котором обоснована невозможность проведения выборов до завершения войны. "За" проголосовали 268 народных избранников.

Ранее, 24 февраля, нардепы провалили голосование за постановление о поддержке демократии. За проект проголосовали 218 депутатов из необходимых 226.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что Украина не должна унижаться российскими нарративами и голосованием в Верховной Раде, чтобы доказать легитимность власти и президента страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!