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Кто не голосовал за постановление о поддержке демократии в Украине: все подробности

Ольга Ганюкова
Новости политики
2 минуты
5,4 т.
Кто не голосовал за постановление о поддержке демократии в Украине: все подробности

Верховная Рада провалила голосование за постановление №13039, которое касалось поддержки демократии в Украине во время российской агрессии. Для принятия решения не хватило голосов.

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"За" проголосовали 218 депутатов, еще 54 – не голосовали. Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Всего в зале было зарегистрировано 272 народных избранника.

Из "Слуг народа" за постановление не голосовали:

  • Безгон Виталий
  • Богданец Андрей
  • Борзовая Ирина
  • Бородин Владислав
  • Гришина Юлия
  • Дубнов Артем
  • Демченко Сергей
  • Диденко Юлия
  • Задорожный Андрей
  • Загоруйко Алина
  • Задорожный Николай
  • Заславский Юрий
  • Иванов Владимир
  • Касай Геннадий
  • Качура Александр
  • Кириченко Николай
  • Ковалев Артем
  • Колебошин Сергей
  • Корявченков Юрий
  • Культенко Артем
  • Колесник Анна
  • Марченко Людмила
  • Медовщик Вячеслав
  • Новиков Михаил
  • Павловский Петр
  • Припутень Дмитрий
  • Петруняк Евгений
  • Салийчук Александр
  • Саламаха Орест
  • Северин Сергей
  • Скрипка Татьяна
  • Струневич Вадим
  • Стрихарский Андрей
  • Александр Ткаченко
  • Халимон Павел
  • Чернявский Степан
  • Якименко Павел
  • Янченко Анна

Среди внефракционных не голосовали:

  • Гриб Виктория
  • Магомедов Муса
  • Магера Сергей
  • Яцик Юлия
  • Яценко Антон

Среди депутатов "Платформа за жизнь и мир" отказались голосовать:

  • Учный Александр
  • Колтунович Александр
  • Папиев Михаил
  • Черный Виктор

Из "Голоса" не голосовали Совсун Ирина и Костенко Роман.

Кроме того, из группы "За майбутне" не поддержали постановление:

  • Лабазюк Сергей
  • Молоток Игр
  • Скороход Анна
  • Чайковский Иван
  • Шаповалов Юрий

Следует отметить, что постановлением предлагалось принять заявление парламента, которое подчеркивает невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждает нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.

Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия по достижению общей победы, прекращению вооруженной агрессии и установлению комплексного, справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, было поддержано постановление №13038, за которое проголосовало 244 народных депутата, которое предусматривало обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной в начале полномасштабного вооруженного вторжения. В тексте постановления подчеркивалась легитимность полномочий действующего Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Напомним, как подчеркнула посол ЕС в Украине Катарина Матернова, только Киев может принимать решение о проведении выборов. В то же время, Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что выборы во время войны может провести любая страна, и это проявление демократии. Но в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

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