Кто не голосовал за постановление о поддержке демократии в Украине: все подробности
Верховная Рада провалила голосование за постановление №13039, которое касалось поддержки демократии в Украине во время российской агрессии. Для принятия решения не хватило голосов.
"За" проголосовали 218 депутатов, еще 54 – не голосовали. Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.
Всего в зале было зарегистрировано 272 народных избранника.
Из "Слуг народа" за постановление не голосовали:
- Безгон Виталий
- Богданец Андрей
- Борзовая Ирина
- Бородин Владислав
- Гришина Юлия
- Дубнов Артем
- Демченко Сергей
- Диденко Юлия
- Задорожный Андрей
- Загоруйко Алина
- Задорожный Николай
- Заславский Юрий
- Иванов Владимир
- Касай Геннадий
- Качура Александр
- Кириченко Николай
- Ковалев Артем
- Колебошин Сергей
- Корявченков Юрий
- Культенко Артем
- Колесник Анна
- Марченко Людмила
- Медовщик Вячеслав
- Новиков Михаил
- Павловский Петр
- Припутень Дмитрий
- Петруняк Евгений
- Салийчук Александр
- Саламаха Орест
- Северин Сергей
- Скрипка Татьяна
- Струневич Вадим
- Стрихарский Андрей
- Александр Ткаченко
- Халимон Павел
- Чернявский Степан
- Якименко Павел
- Янченко Анна
Среди внефракционных не голосовали:
- Гриб Виктория
- Магомедов Муса
- Магера Сергей
- Яцик Юлия
- Яценко Антон
Среди депутатов "Платформа за жизнь и мир" отказались голосовать:
- Учный Александр
- Колтунович Александр
- Папиев Михаил
- Черный Виктор
Из "Голоса" не голосовали Совсун Ирина и Костенко Роман.
Кроме того, из группы "За майбутне" не поддержали постановление:
- Лабазюк Сергей
- Молоток Игр
- Скороход Анна
- Чайковский Иван
- Шаповалов Юрий
Следует отметить, что постановлением предлагалось принять заявление парламента, которое подчеркивает невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждает нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.
Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия по достижению общей победы, прекращению вооруженной агрессии и установлению комплексного, справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, было поддержано постановление №13038, за которое проголосовало 244 народных депутата, которое предусматривало обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной в начале полномасштабного вооруженного вторжения. В тексте постановления подчеркивалась легитимность полномочий действующего Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады.
Напомним, как подчеркнула посол ЕС в Украине Катарина Матернова, только Киев может принимать решение о проведении выборов. В то же время, Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что выборы во время войны может провести любая страна, и это проявление демократии. Но в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.
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