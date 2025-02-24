Кто не голосовал за постановление о поддержке демократии в Украине: все подробности

Верховная Рада провалила голосование за постановление №13039, которое касалось поддержки демократии в Украине во время российской агрессии. Для принятия решения не хватило голосов.

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"За" проголосовали 218 депутатов, еще 54 – не голосовали. Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Всего в зале было зарегистрировано 272 народных избранника.

Из "Слуг народа" за постановление не голосовали:

Безгон Виталий

Богданец Андрей

Борзовая Ирина

Бородин Владислав

Гришина Юлия

Дубнов Артем

Демченко Сергей

Диденко Юлия

Задорожный Андрей

Загоруйко Алина

Задорожный Николай

Заславский Юрий

Иванов Владимир

Касай Геннадий

Качура Александр

Кириченко Николай

Ковалев Артем

Колебошин Сергей

Корявченков Юрий

Культенко Артем

Колесник Анна

Марченко Людмила

Медовщик Вячеслав

Новиков Михаил

Павловский Петр

Припутень Дмитрий

Петруняк Евгений

Салийчук Александр

Саламаха Орест

Северин Сергей

Скрипка Татьяна

Струневич Вадим

Стрихарский Андрей

Александр Ткаченко

Халимон Павел

Чернявский Степан

Якименко Павел

Янченко Анна

Среди внефракционных не голосовали:

Гриб Виктория

Магомедов Муса

Магера Сергей

Яцик Юлия

Яценко Антон

Среди депутатов "Платформа за жизнь и мир" отказались голосовать:

Учный Александр

Колтунович Александр

Папиев Михаил

Черный Виктор

Из "Голоса" не голосовали Совсун Ирина и Костенко Роман.

Кроме того, из группы "За майбутне" не поддержали постановление:

Лабазюк Сергей

Молоток Игр

Скороход Анна

Чайковский Иван

Шаповалов Юрий

Следует отметить, что постановлением предлагалось принять заявление парламента, которое подчеркивает невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждает нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.

Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия по достижению общей победы, прекращению вооруженной агрессии и установлению комплексного, справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, было поддержано постановление №13038, за которое проголосовало 244 народных депутата, которое предусматривало обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной в начале полномасштабного вооруженного вторжения. В тексте постановления подчеркивалась легитимность полномочий действующего Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Напомним, как подчеркнула посол ЕС в Украине Катарина Матернова, только Киев может принимать решение о проведении выборов. В то же время, Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что выборы во время войны может провести любая страна, и это проявление демократии. Но в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

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