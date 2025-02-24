В Раде провалили голосование за постановление о поддержке демократии и выборах в Украине после прекращения огня

В Верховной Раде провалили голосование за постановление №13039, автором которого является Александр Мережко, о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии. За проект в общей сложности проголосовали 218 депутатов.

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Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Постановлением предлагалось принять заявление парламента, подчеркивающее невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждающее нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.

"Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", – говорится в заявлении.

Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия по достижению совместной победы, прекращению вооруженной агрессии и установлению комплексного, справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, было поддержано постановление №13038, которое предусматривало обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной в начале полномасштабного вооруженного вторжения.

Напомним, как подчеркнула посол ЕС в Украине Катарина Матернова, только Киев может принимать решение о проведении выборов. В то же время, Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что выборы во время войны может провести любая страна, и это является проявлением демократии. Но в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

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