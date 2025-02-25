Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке демократии в Украине: о чем в нем говорится

Депутаты Верховной Рады 25 февраля большинством голосов поддержали постановление № 13041 о поддержке демократии в Украине, в котором обоснована невозможность проведения выборов до завершения войны. "За" проголосовали 268 народных избранников.

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Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Накануне голосование за это постановление было провалено.

"Со второго раза протянули – Рада поддержала постановление о поддержке демократии. За – 268", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

О чем говорится в постановлении о поддержке демократии в Украине

Юридическое название документа – "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ". Его автор – юрист-международник, глава Комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Парламент этим постановлением констатирует, что военное положение не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины.

Вместе с тем украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны.

Рада заявляет, что объявит их, как только на территории Украины "будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир".

Именно российский диктатор Владимир Путин ответственен за то, что в настоящее время в Украине невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, говорится в постановлении парламента.

Также речь идет о непрерывности власти в условиях военного положения и о том, что президент Владимир Зеленский должен выполнять полномочия до вступления новоизбранного главы государства "согласно части первой статьи 108 Конституции Украины".

Кроме того, парламент напоминает, что Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах и его мандат не подвергается сомнению народом и Радой.

В постановлении депутаты также призывают мир объединить усилия по достижению общей победы, прекращению вооруженной агрессии России против Украины и установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля нардепы провалили голосование за постановление о поддержке демократии. За проект проголосовали 218 депутатов из необходимых 226.

Нардеп Железняк позже сообщил, что документ был подан второй раз, а голосование состоится 25 февраля.

Автор постановления о поддержке демократии Александр Мережко в комментарии OBOZ.UA объяснил, что провал голосования не был чем-то критическим, поскольку легитимность Рады и президента Украины базируется на Конституции.

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