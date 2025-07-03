'Это будет тройной выгодой': фон дер Ляйен призвала страны ЕС инвестировать в украинский оборонпром

Оборонная промышленность Украины имеет достаточно "свободных мощностей" для инвестирования со стороны стран-партнеров. От инвестиций в украинский ВПК страны Европы получат тройную выгоду, считает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая вновь призывает ЕС инвестировать в украинскую промышленность.

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В частности, такие инвестиции полезны странам, учитывая "их собственную безопасность, безопасность Украины и для достижения целей в рамках НАТО". Об этом президент ЕК рассказала во время совместного с руководством ЕС и президентом Украины пресс-брифинга в Орхусе.

"Очень важно распространить среди наших государств-членов информацию о том, что сейчас есть финансовые возможности для прямой поддержки Украины. Во-первых, существует исключительное условие, которое предоставляет национальную фискальную гибкость для инвестирования в оборонные возможности, которые также могут быть направлены для Украины. Во-вторых, есть совместные закупки SAFE. И здесь очень важно, что страны могут непосредственно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая все еще имеет свободные мощности", – сказала она.

Напомним, что указанная президентом ЕК программа Security Action for Europe предусматривает привлечение до 150 млрд евро инвестиций в развитие европейской оборонной промышленности. Кроме финансирования, SAFE также должна упростить и ускорить процедуры закупки вооружения и техники, в частности через механизм совместных оборонных заказов между государствами-членами.

Отдельно Урсула фон дер Ляйен призвала Европу к продолжению санкционного давления на Кремль и окончательному утверждению 18-го пакета санкций.

"Мы все знаем, что Путин не хочет мира, поэтому нам нужно давить на него, чтобы он сел за стол переговоров", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент ЕК считает, что увеличение инвестиций в ВПК было бы уместным на фоне новостей о приостановлении помощи для Украины от США. По ее словам, такие сообщения из Америки указывают Европе на необходимость наращивания ВПК "не только на уровне Евросоюза, но и целого континента", то есть возможности украинского оборонного производства тоже должны увеличиться.

Кстати, ранее Великобритания предложила план по созданию европейскими странами "наднациональной институции", которая бы совместно закупала военную технику, накапливала оружие и помогала финансировать широкомасштабное перевооружение на всем континенте. Британские чиновники считают, что это мог бы быть фонд для "коалиции желающих".

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