Британия предлагает создать общий европейский фонд для 'закупки и хранения оружия' – FT

В Великобритании предложили план создания европейскими странами "наднациональной институции", которая бы совместно закупала военную технику, накапливала оружие и помогала финансировать широкомасштабное перевооружение на всем континенте. Это мог бы быть фонд для "коалиции желающих".

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неофициальный документ, составленный британскими чиновниками. В нем обосновывается необходимость создания многостороннего фонда для "коалиции желающих", который привлекал бы средства на международных рынках по выгодным ставкам и поддерживал оборонные расходы.

"Подкрепленный собственным капиталом и суверенными гарантиями фонд мог бы не только одалживать деньги на оборонные проекты, но и фактически покупать военные средства, создавая общие запасы оборудования для стран-участниц", – сказано в статье.

Потенциальные закупки, указанные в документе, включают в себя запчасти для военной техники, такой как танки и самолеты, артиллерийские снаряды; боеприпасы для противовоздушной обороны; взрывчатые вещества; летательные аппараты для логистики, такие как вертолеты и транспортные самолеты.

Отмечается, что преимуществом совместных закупок вооружений будет "большая и устойчивая агрегация заказов и стандартизация", а также более эффективное накопление запасов, поскольку "не всем членам нужно будет иметь одинаковый уровень запасов в любой момент времени".

Для создания дополнительных сбережений эта структура могла бы также потенциально предоставлять кредиты оборонным компаниям по коммерческим, но выгодным ставкам, а правительствам – по более низким ставкам, чем некоторые из них могли бы позаимствовать самостоятельно.

На прошлой неделе этот неофициальный документ, подготовленный чиновниками Министерства финансов Великобритании, был разослан в ключевые европейские столицы для обсуждения. В нем отмечалось, что он не является официальной политикой британского правительства.

В документе не уточняется предполагаемый размер фонда, но отмечается, что эти меры могут помочь преодолеть дефицит финансирования обороны в Европе, оцениваемый в "сотни миллиардов евро".

Представитель правительства Великобритании отметил, что они "не комментируют утечки информации".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Франция инициируют новую встречу "коалиции желающих" по поддержке Украины. Саммит состоится 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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