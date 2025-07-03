'Это четкий сигнал': фон дер Ляйен призвала Европу правильно отреагировать на остановку помощи Украине от США

Новости о приостановлении помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки указывают Европе на необходимость наращивания ВПК – "не только на уровне Евросоюза, но и целого континента". Возможности украинского оборонного производства тоже должны увеличиться.

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Такое убеждение озвучила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии открытия председательства Дании в Совете ЕС. Политик приняла участие в совместной пресс-конференции с Мэтте Фредерикссен, премьером Дании, в городе Оргус.

Фон дер Ляйен выступила за срочное наращивание европейской помощи Украине.

"Это четкий сигнал, или четкий месседж, увеличить собственную поддержку, увеличить европейское оборонное производство – не только на уровне Евросоюза, но и целого континента", – заявила она.

ЕС уже предоставил Украине поддержку в размере около 50 млрд евро на приобретение военного оборудования. Фон дер Ляйен порекомендовала и в дальнейшем использовать программу SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает привлечение до 150 млрд евро инвестиций в развитие оборонной промышленности. Эти средства, как пояснила глава ЕК, государства-члены Евросоюза могут направить либо на закупку оружия для Украины, либо для инвестирования в "чрезвычайно эффективный" украинский военно-промышленный комплекс.

Фон дер Ляйен напомнила слова президента Владимира Зеленского о том, что возможности украинского ВПК пока задействованы лишь на 60% – следовательно, существуют возможности масштабирования.

Напомним: на Форуме оборонных индустрий НАТО в Нидерландах председатель Еврокомиссии заявила, что Украина стала одной из передовых стран мира в области дронов и ракет.

Как писал OBOZ.UA:

– США прекратили снабжение Украины снарядами и ракетами (в том числе зенитными), что подтвердила представитель Белого дома Анна Келли. По данным СМИ, это произошло в ночь с 30 июня на 1 июля.

– В Пентагоне утверждают, что продолжают предоставлять президенту Дональду Трампу различные варианты военной помощи Украине после сообщений об остановке поставок некоторых обещанных боеприпасов. Но это не должно повлиять на обороноспособность Соединенных Штатов.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет телефонный разговор с американским коллегой. Возможно, переговоры с Трампом состоятся в пятницу, 4 июля, или в ближайшие дни.

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