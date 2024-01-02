Мы находимся на второй фазе принятия решений о передаче замороженных российских активов Украине, – Дмитрий Кулеба

В вопросе передачи Украине замороженных активов страны-агрессора РФ конкретные наработки уже есть в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "мы находимся на второй фазе принятия решений".

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Об этом глава МИД высказался в эфире "Єдиних новин" 2 января. Он отметил, что Украина в 2023 году пыталась делать так, чтобы партнеры принимали решения быстрее.

"Есть пример Бельгии, которая налоги с доходов на российские активы передала на нужды Украины. Есть акты законодательства, принятые в некоторых странах, создающих механизмы передачи денег", – объяснил дипломат.

Он сказал, что сейчас, на второй фазе, все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку – созданы единые правила для стран ЕС и G7.

Еще осенью 2023-го, признал министр, мы были далеки от подобных решений. Но сейчас союзники обсуждают конкретные правовые нормы и "мы приблизились вплотную".

"Это будет одним из ключевых вопросов в этом году", – заявил Кулеба. Третья фаза, как отметил он, начнется тогда, когда появится нормативная рамка.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным New York Times, администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Речь идет о сумме в более чем 300 миллиардов долларов.

– ЕС в 12-м пакете санкций против РФ впервые упомянул механизм конфискации активов подсанкционных российских юридических и физических лиц. Заявляется, что вырученные средства можно было бы направить европейским компаниям, у которых Кремль отобрал собственность в РФ.

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