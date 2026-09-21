"Это будет неправильным сигналом Москве": Сибига объяснил, почему нельзя исключать из санкционного списка Усманова и Фридмана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский Союз не исключать российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. По его словам, причины, по которым против них ввели ограничения, не изменились, а их отмена стала бы неправильным сигналом для Москвы в момент, когда санкционное давление, напротив, нужно усиливать.

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Об этом Сибига заявил в соцсети X 21 сентября. Министр подчеркнул, что Усманов и Фридман по-прежнему связаны с российским режимом, ведущим войну против Украины, поэтому оснований для их исключения из санкционного списка он не видит.

Заявление Сибиги

"Усманов и Фридман были внесены в санкционные списки, поскольку они являются частью агрессивного российского режима, ведущего захватническую войну против Украины. Что изменилось? Ничего", — написал глава МИД.

По его словам, исключение бизнесменов из санкционного списка "станет неправильным сигналом для Москвы" в момент, когда давление на Россию необходимо усиливать.

Сибига также призвал не ослаблять, а ужесточать санкции, расширять индивидуальные списки и продлить срок действия персональных ограничений с шести до 12 месяцев.

"Чтобы было меньше контрпродуктивных идей в угоду российским олигархам", — пояснил министр.

В ЕС обсуждают исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка

Заявление Сибиги прозвучало на фоне дискуссии в ЕС о продлении персональных санкций против России.

Сначала Словакия настаивала на исключении из санкционного списка Усманова и Фридмана. Впоследствии Франция выступила за исключение Усманова. Позиция Парижа стала неожиданной для части партнеров Франции по Евросоюзу.

В результате из-за отсутствия согласия санкционный режим на прошлой неделе продлили лишь на семь дней – до 22 сентября.

Переговоры продолжились 21 сентября. По данным европейских СМИ, страны ЕС предварительно договорились о компромиссе — исключить обоих бизнесменов из санкционного списка, при этом продлить действие индивидуальных ограничений сразу на 36 месяцев.

Окончательное решение должно было пройти письменную процедуру согласования.

Кто такой Алишер Усманов

73-летний Алишер Усманов является одним из самых богатых российских бизнесменов. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в $16,6 млрд, что делает его седьмым самым богатым россиянином.

Усманов владеет 49% российской инвестиционной группы USM, которая контролирует крупнейшего в России производителя железной руды "Металлоинвест". Также он владеет долей в телекоммуникационной компании "МегаФон".

Олигарх родился в Узбекистане, имеет российское гражданство и является почетным гражданином Узбекистана. Международную известность Усманов приобрел, в частности, благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб "Арсенал", которые он продал в 2018 году. Он также много лет возглавлял Международную федерацию фехтования и был одним из крупных финансовых спонсоров этого вида спорта.

ЕС обосновал санкции против Усманова тем, что он имеет "особо тесные связи" с Путиным, а также относится к числу бизнесменов, которым было поручено обслуживать финансовые потоки и чье положение зависит от воли президента России. Сам Усманов эти основания опровергает и неоднократно оспаривал санкции в судах различных европейских стран.

Кто такой Михаил Фридман

Михаил Фридман — российский бизнесмен, родившийся во Львове. Он был одним из ключевых акционеров структур, связанных с Alfa Group и Alfa Bank, а также является акционером международной инвестиционной компании LetterOne. Европейский Союз также включил Фридмана в санкционный список в 2022 году.

В документах Совета ЕС его характеризуют как крупного российского бизнесмена , имеющего давние связи с администрацией Владимира Путина. ЕС , в частности, указывал на его бизнес-интересы и связи с российскими властями, а также на его роль в крупных финансовых структурах.

Европейские санкционные документы также содержат утверждения об участии Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена в усилиях, направленных на отмену западных санкций, введенных в ответ на российскую политику в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Люксембург присоединился к Словакии и Франции в споре о продлении персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России и требует исключить из списка олигарха Михаила Фридмана, если страны блока согласятся снять ограничения с Алишера Усманова. В ЕС ищут компромисс относительно дальнейшего действия санкций, однако Украина и ряд европейских стран выступают категорически против исключения российских олигархов из списка.

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