Еще одна страна ЕС заблокировала продление санкций против России: чего они требуют

Люксембург присоединился к Словакии и Франции в споре о продлении персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России и требует исключить из списка олигарха Михаила Фридмана, если страны блока согласятся снять ограничения с Алишера Усманова. В ЕС ищут компромисс относительно дальнейшего действия санкций, однако Украина и ряд европейских стран категорически выступают против исключения российских олигархов из списка.К

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О решительных действиях Люксембурга массово сообщают европейские СМИ, а уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал о нюансах соглашения. Украина выступает против снятия ограничений с Усманова и других российских бизнесменов, находящихся под санкциями.

ЕС не смог договориться о продлении санкций

Проблема возникла во время очередного пересмотра индивидуальных санкций Евросоюза. Такие ограничения предусматривают, в частности, замораживание активов и запрет на въезд для физических лиц, внесённых в санкционный список.

Для продления режима необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов ЕС. Именно это требование позволяет отдельным странам блокировать решения, если их требования не учтены. Европейские дипломаты не смогли вовремя согласовать очередное продление санкций.

В результате их действие временно продлили на семь дней, чтобы получить дополнительное время для переговоров. Речь идет об обширном санкционном списке, который охватывает тысячи физических и юридических лиц, связанных, по определению ЕС, с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Спор возник из-за Усманова и Фридмана

Одними из главных предметов переговоров стали российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов и российский бизнесмен Михаил Фридман. Словакия настаивала на исключении из санкционного списка Усманова и Фридмана. Франция, со своей стороны, поддержала идею снятия ограничений с Усманова.

Именно позиция Парижа стала неожиданной для части партнеров Франции по Евросоюзу. Ранее, по данным Le Monde, против продления ограничений в отношении Усманова и Фридмана выступала прежде всего Словакия, однако впоследствии к требованию в отношении Усманова присоединилась Франция.

Французская сторона объясняла свою позицию соображениями национальной безопасности. Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что ситуация также может быть связана с Азербайджаном и вопросом о французских гражданах, находящихся там под стражей. Официально подтвержденной договоренности о таком обмене пока нет.

Появился еще один вариант компромисса

Переговоры продолжились 21 сентября. По данным европейских СМИ, председательствующая в Совете ЕС страна предложила компромиссный сценарий, чтобы исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, но взамен продлить соответствующий санкционный режим сразу на 36 месяцев.

Отмечается, что это было бы значительно дольше обычного периода пересмотра ограничений и могло бы снизить риск повторения подобной ситуации при каждом следующем продлении. В то же время окончательного решения на момент появления сообщений не было. Переговорная позиция менялась, а различные источники сообщали о вариантах продления санкций на 12 или даже 36 месяцев.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что среди вариантов обсуждалось продление индивидуальных санкций на 12 месяцев в обмен на исключение Усманова. По его словам, ситуация в ходе переговоров быстро менялась.

Украина выступила против исключений

Украинская сторона заявила, что не поддерживает снятие персональных санкций с российских бизнесменов. Власюк подчеркнул, что Киев выступает против любых подобных отмен. Президент Украины Владимир Зеленский также публично призвал международных партнеров не ослаблять санкционное давление на Россию.

Зеленский отдельно упоминал Усманова и Фридмана, заявляя, что не видит оснований для снятия с них санкций. Против исключения отдельных российских бизнесменов из санкционных списков выступает ряд государств ЕС. Особенно жесткую позицию, по сообщениям СМИ, занимают отдельные страны Северной Европы и Балтии.

Один из главных аргументов заключается в возможном создании прецедента: если одно государство сможет добиться исключения конкретного человека в обмен на поддержку всего санкционного режима, то при следующих пересмотрах другие страны также могут выдвигать свои требования. Именно поэтому часть стран настаивает на продлении санкций без политических договоренностей в отношении отдельных лиц.

Что означают персональные санкции ЕС

Индивидуальные санкции отличаются от секторальных ограничений в отношении российской экономики.

В отношении физических лиц они, как правило, предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов в юрисдикции ЕС, а также ограничения на въезд или транзит через территорию стран Евросоюза.

Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещается прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы лицам, в отношении которых действуют соответствующие ограничения.

Эти санкции Евросоюз применяет в рамках режима ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кто такой Алишер Усманов и почему он находится под санкциями

Алишер Усманов — миллиардер российско-узбекского происхождения, чьи бизнес-интересы охватывали металлургию, горнодобывающую отрасль, телекоммуникации, технологии и медиа. Среди активов, связанных с его бизнес-империей, ЕС называл холдинг USM, "Металлоинвест" и другие крупные компании.

Евросоюз ввёл против Усманова санкции в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В официальном обосновании ЕС Усманова отнесли к числу ведущих бизнесменов, работающих в секторах российской экономики, обеспечивающих существенные доходы правительству РФ. В частности, в документах ЕС упоминается его бизнес в металлургической и горнодобывающей отраслях.

ЕС также отмечал его связи с российским руководством и указывал на материальную или финансовую поддержку российских чиновников, ответственных за политику в отношении Украины. Отдельно в обосновании санкций упоминалась принадлежащая Усманову газета "Коммерсант" и её прокремлёвская редакционная позиция. Сам Усманов оспаривал санкции ЕС в суде и опровергал часть утверждений, которые использовались для обоснования ограничений.

Кто такой Михаил Фридман и почему он находится под санкциями

Михаил Фридман — российский бизнесмен, родившийся во Львове. Он был одним из ключевых акционеров структур, связанных с Alfa Group и Alfa Bank, а также является акционером международной инвестиционной компании LetterOne. Европейский Союз также включил Фридмана в санкционный список в 2022 году.

В документах Совета ЕС его характеризуют как крупного российского бизнесмена , имеющего давние связи с администрацией Владимира Путина. ЕС , в частности, указывал на его бизнес-интересы и связи с российскими властями, а также на его роль в крупных финансовых структурах.

Европейские санкционные документы также содержат утверждения об участии Фридмана и его делового партнера Петра Авена в усилиях, направленных на отмену западных санкций, введенных в ответ на политику России в отношении Украины.

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