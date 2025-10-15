'Это большая дискуссия': министр обороны Бельгии рассказал о работе НАТО над новыми правилами сбивания самолетов и дронов РФ

В НАТО работают над созданием новых правил по сбиванию вражеских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство стран-членов. Речь идет о поиске механизмов повышения эффективности реагирования на такие инциденты.

В то же время в НАТО думают, как быть "более гибкими" в случае агрессии РФ в воздушном пространстве Альянса. Об этом во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

НАТО меняет правила

Франкен подтвердил информацию, которая начала курсировать некоторое время назад, по обсуждению между странами Альянса новых правил реагирования на нарушение воздушного пространства стран-членов, которые бы облегчили сбивание российских самолетов и беспилотников.

"Да, одна из тем обсуждения – это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", – отметил министр обороны Бельгии.

Он пояснил, что часть государств-членов имеет собственные алгоритмы действий на такие случаи. Часть же – как вот, например, Бельгия – в этом полностью подчинена Альянсу.

"Для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами – например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", – сказал Франкен.

Сейчас в одних странах решение сбивать нарушителей принимается на уровне НАТО, в других – на уровне правительства или министра обороны. Такая же ситуация – и с вражескими кораблями.

"Это большая дискуссия, но я также понимаю, что это не так просто", – подчеркнул Франкен.

Что предшествовало

Перед началом 5 Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в НАТО взялись за выработку новых правил, которые могут облегчить сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство Альянса. В частности, по данным издания, среди ключевых определяющих факторов могут определить вооружение самолета и траектория его полета.

Иными словами, если самолет-нарушитель вооружен ракетами, может быть отдан приказ на его уничтожение.

Обсуждать новые правила министры обороны стран-членов должны 15 октября. Ситуация осложняется тем, что некоторые члены Альянса опасаются эскалации из-за вероятного сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО – особенно учитывая то, что Россия имеет ядерный потенциал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты в своем воздушном пространстве. Отсутствие должной реакции на российские провокации он объяснил "силой" альянса: мол, если эти самолеты не представляют непосредственной угрозы –– они "мягко выводятся" за пределы территории НАТО.

