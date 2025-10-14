"Мы сильнее": Рютте объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты в своем воздушном пространстве. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные Альянса не сбивают российские самолеты, которые заходят в воздушное пространство стран-членов, если они не представляют непосредственной угрозы. В таких случаях, по его словам, самолеты "мягко выводятся" за пределы территории НАТО.

Об этом Рютте сообщил во время Парламентской ассамблеи НАТО. Он отметил, что полностью согласен с таким подходом.

Рютте отметил, что действия Альянса являются "пропорциональным ответом с позиции силы". Он подчеркнул, что НАТО демонстрирует готовность защищать свои границы, при этом избегая эскалации.

"Это пропорциональная реакция. Мы гораздо сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они вторгаются в наше воздушное пространство. Мы делаем это, если они входят в наше воздушное пространство и также представляют угрозу", – отметил он.

Напомним, ранее Марк Рютте прокомментировал поставки Украине современных вооружений – самолетов F-35 и систем Patriot. При обсуждении этого вопроса он вспомнил советскую шутку, иллюстрирующую задержки в поставках военной техники.

Также сообщалось, что Рютте высмеял Россию из-за "сломанной" субмарины. "Сейчас фактически почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", – сказал Рютте.

