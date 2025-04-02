США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ: в списке дельцы, вывозившие ворованное зерно из Украины

США ввели новые санкции против граждан России и российских компаний. Ограничения в целом наложили на пять физических (из них четверо – с гражданством РФ) и три юридических лица, а также один сухогруз. Формальная причина санкций – противодействие терроризму, но все, кто оказался в новом списке, причастны к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины и его доставке хуситам в Йемен.

Видео дня

Об этом сообщили в Минфине США. В список санкций попали такие россияне и компании, связанные с РФ:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО "Эдисон";

ООО "Колибри Групп";

ООО "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер под флагом России AM Theseus.

В то же время из-под санкций вывели Карину Ротенберг – жену российского миллиардера Бориса Ротенберга, попавшую в список в марте 2022 года. Такое решение в Минфине США не объяснили.

Что известно о подсанкционных лицах?

Санкции введены в отношении лиц, связанных с Саидом аль-Джамалем. Это иранский финансист и глава сети подставных компаний и судов, помогающих йеменским хуситам зарабатывать миллионы долларов дохода. Он находится под американскими санкциями с 2021 как особо опасный международный террорист.

В частности, Юрий Беляков и Вячеслав Виданов – капитаны судна Theseus (также известный как Zafar), транспортировавшее украинское зерно из оккупированного Крыма. По данным Минфина США, Виданов исполнял обязанности капитана во время некоторых рейсов между Крымом и Йеменом в 2024 году, а Беляков работал руководил судном до конца 2024 года.

Российские предприниматели афганского происхождения Ушанг и Сохраб Гайраты имеют российское гражданство и являются основателями "Скай Фрейм" и "Колибри групп". По данным Минфина США, они помогали аль-Джамалу по коммерческим делам хуситов в России, в том числе с закупкой оружия. Летом и осенью 2024 года они организовали доставку, по меньшей мере, двух партий краденого украинского зерна из Крыма в Йемен на борту Theseus.

Гонконгская компания AM Asia M6 Ltd – зарегистрированный владелец, управляющий судном и оператор Theseus. Также под санкции попал иранец Хасан Джафари, помогавший аль-Джамалю отмывать деньги его сети и уклоняться от санкций. Также он организовал выплаты на миллионы долларов в поддержку поставок в пользу хуситов.

Как судно Zafar возило краденное украинское зерно

Российский балкер Zafar неоднократно был замечен за перевозками краденной украинской пшеницы хуситам, о чем, в частности, сообщалось в расследовании проекта SeaKrime. Один из последних детально зафиксированный рейсов состоялся 8 октября 2024 года.

Тогда Zafar, который уже фигурировал в многочисленных расследованиях из-за контрабанды украинского зерна, вывез пшеницу из терминала "Авлита" в Севастополе. На борту, по данным расследователей, находилось более 35,5 т пшеницы. Тогда судно покинуло порт после почти двухмесячного ожидания, при этом на борту был отключен транспондер, что указывало на намерения скрыть маршрут.

Отмечалось, что груз предназначался для йеменской компании Muroj Alrabie Foodstuf. Экспортные документы были оформлены на российскую компанию "ТД Идеалпрод". Также среди поданных документов расследователи обнаружили поддельные фитосанитарные сертификаты, подписанные работником оккупированного Севастополя, а также коносаменты с подписью капитана судна Вячеслава Виданова.

До того Zafar, по данным расследователей, совершал как минимум еще один незаконный рейс в Йемен – в мае 2024 года. Тогда партию пшеницы доставили в контролируемый хуситами порт Салиф.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп готов ввести масштабные санкции, в частности, против российского теневого флота и 500% пошлины против третьих стран, закупающих российский газ и нефть. Таким образом, он ответит на затягивание времени и уклонение от переговоров о мире в Украине кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!