'Есть все контакты': Зеленский рассказал, какие вопросы обсуждались во время визитов в Турцию и Сирию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время недавних визитов в Турцию и Сирию обсуждались вопросы безопасности, энергетики, оборонного сотрудничества и расширения дипломатических контактов Украины на Ближнем Востоке. По словам главы государства, Украина демонстрирует свое присутствие в регионе, где долгое время активную роль играла Россия.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами. Он рассказал о достигнутых результатах.

Визит в Турцию

По словам Зеленского, во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который в этом году состоится в Турции, а также роль Украины в нем. Отдельное внимание уделили позиции США относительно вступления Украины в Альянс и влияния России на эти процессы.

Президент также сообщил, что Эрдоган поддерживает идею проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров в Турции.

"Дальше уже должны быть переговоры с российской стороной", – отметил Зеленский.

Еще одной темой разговора стал большой энергетический проект между Украиной и Турцией, в реализации которого обе страны имеют общий интерес.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество с государствами Ближнего Востока и региона Персидского залива.

"На следующий день после моей встречи с Эрдоганом глава НАК "Нафтогаз" Корецкий встречался с министром энергетики Турции. Также Умеров встречался с турецкими коллегами, говорили об оборонном сотрудничестве. У нас там несколько различных проектов", – отметил президент.

Визит в Сирию

Говоря о визите в Сирию, Зеленский подчеркнул: "Украина показывает, что не только Россия присутствует на Ближнем Востоке".

Он отметил, что после падения режима Башар Асад Киев и Дамаск смогли выстроить качественно новые отношения.

"Есть все необходимые контакты на политическом уровне – на самом высоком, на уровне МИД, на других необходимых. Будем усиливать дипломатическое присутствие в Сирии – будет работать наше посольство", – подчеркнул президент.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности, развития инфраструктуры и реализации крупных контрактов в агропромышленном комплексе. Зеленский отметил, что эти проекты могут создать новые возможности и для других стран региона.

Отдельно президент прокомментировал вопрос лишения Башара Асада украинского ордена Ярослава Мудрого. Зеленский заявил, что был удивлен тем, что сирийский лидер в свое время получил такую награду.

"Удивлен, за что Асаду могли дать орден. Это точно был неразумный шаг", – отметил глава государства.

Напомним, что сирийского диктатора Башара Асада наградили высшей государственной наградой Украины – орденом князя Ярослава Мудрого I степени – во времена президентства Леонида Кучмы. Примечательно, что Башара Асада не лишили высшей государственной награды Украины даже после того, как он стал откровенным врагом нашей страны. Причина в том, что действующий указ президента предусматривает, что "никто не имеет права лишить кавалера ордена князя Ярослава Мудрого его награды".

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сирию. Это стало первым визитом главы украинского государства в эту страну с 2002 года, что знаменует собой окончательный разворот Дамаска от многолетнего альянса с Москвой к построению новых связей с демократическим миром.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России. Анкара заинтересована в окончании российско-украинской войны.

