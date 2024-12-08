Как Кучма дал Башару Асаду орден имени Ярослава Мудрого: почему его до сих пор не забрали

Во времена президентства Леонида Кучмы сирийского диктатора Башара Асада, режим которого был свергнут повстанцами 8 декабря, наградили высшей государственной наградой Украины. Он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

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Соответствующий указ №362 Кучма подписал в апреле 2002 года. Документ до сих пор находится в архивах на сайте Верховной Рады.

"За выдающийся личный вклад в развитие украинско-сирийских отношений постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Его Превосходительство господина Башара Аль-Асада – Президента Сирийской Арабской Республики", – сказано в указе.

Примечательно, что Башара Асада не лишили высшей государственной награды Украины даже после того, как он стал откровенным врагом нашей страны. Причина в том, что действующий указ президента предусматривает, что "никто не имеет права лишить кавалера ордена князя Ярослава Мудрого его награды".

Процедура лишения награды в Украине определена лишь в отношении ордена "За заслуги" – "в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление".

Как известно, сирийский диктатор в октябре 2018 года принимал назначенного Россией "главу" временно захваченного Крыма Сергея Аксенова.

А в июне 2022 года Сирия сообщила, что официально признала "независимость" фейковых республик, созданных Россией на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей Украины - "ДНР" и "ЛНР". В то же время в 2023 году аль-Асад заявил, что признает захваченные Россией территории Украины "исторически русскими".

На сайте президента Украины была создана петиция с требованием лишить аль-Асада ордена Князя Ярослава Мудрого. Однако она набрала всего 426 голосов.

Кроме того, против Башара Асада в Украине применены персональные санкции. В указе президента от 18 марта 2023 сказано, что среди прочего санкции предусматривают "лишение государственных наград Украины и других форм чествования".

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы в Сирии заявили, что столица "свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что его 24-летнее авторитарное правление окончено. Сирийский лидер вылетел из Дамаска, впоследствии стало известно о его намерении бежать в Россию.

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