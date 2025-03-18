Есть вопросы, но они решаются: Зеленский рассказал, как повлияла на Украину пауза в поставках оружия из США

Президент Владимир Зеленский заявил, что приостановка поставок оружия от США не повлияла на Украину крайне негативно. Серьезных дефицитов на данный момент нет.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время видеоконференции с журналистами. "Есть некоторые вопросы, но мы их закрываем. Есть несколько контрактов – они не бесплатные, как раньше. Мы используем партнерские инвестиции на это", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина получает помощь. И главное в этом то, что все страны максимально делают две вещи: наращивают поддержку нашей страны оружием и увеличивают инвестиции в производство оружия у нас.

"Вопрос ПВО важен, так как мы не производим эти ракеты. Но Европа это понимает и прилагает все усилия для закрытия этого вопроса", – добавил Зеленский.

Напомним: в Соединенных Штатах Америки подтвердили, что полностью возобновили передачу Украине военной помощи и разведывательных данных. Американское оружие снова поступает в Украину после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для Украины, которая предусматривает дополнительную военную помощь на €40 млрд. По словам высокой представительницы ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Каи Каллас, теперь обсуждения переходят к деталям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!