'Есть широкая политическая поддержка': ЕС планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь на €40 млрд

Высокая представительница Европейского Союза по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у ЕС есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для Украины, которая предусматривает дополнительную военную помощь на €40 млрд. По ее словам, сейчас обсуждения переходят к деталям.

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С таким заявлением топ-дипломат Евросоюза выступила на брифинге по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам 17 марта, передает Reuters. Каллас подчеркнула, что теперь блок должен быстро двигаться в реализации инициативы, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии.

"По Украине есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы в €40 млрд. Безусловно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей. Во время прошлого Европейского совета мы получили формулировку, что должны двигаться быстро с этой инициативой. Мы уже проделали определенную работу по этому и, будем надеяться, сможем продвигаться вперед", – подчеркнула Каллас.

Предложение Каллас может означать удвоение военной поддержки ЕС для Украины в ее войне против вторжения России, поскольку блок и его члены предоставили около €20 млрд в 2024 году.

В то же время, журналисты со ссылкой на европейских дипломатов пишут, что такое предложение получило мощную поддержку со стороны стран Северной и Восточной Европы, но некоторые столицы Южной Европы были более сдержанными.

К примеру, Италия и Испания четко дали понять, что не готовы поддержать инициативу в этом году, причем каждая страна внесет вклад в соответствии с размером своей экономики.

"Некоторые столицы Южной Европы были более сдержанными, отражая разделение между теми, кто географически ближе к России, но предоставил Украине большую помощь, и теми, кто дальше, но оказал меньшую помощь, как часть своей экономики", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС предложили создать фонд для военной помощи Украине суммой €20-40 млрд. Чтобы избежать вето со стороны Венгрии, систематически выступающей против оказания военной поддержки Украине, пожертвования в фонд будут добровольными.

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