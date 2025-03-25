'Есть только один лидер, который сможет': Рубио заявил, что в войне РФ против Украины 'нет военного решения'

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война, начатая Россией в Украине, якобы никогда не сможет завершиться военным путем. По его словам, закончить боевые действия сможет только Дональд Трамп.

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Якобы только президент Америки сможет "посадить Украину и Россию за стол переговоров", чтобы закончить войну. Об этом Рубио сказал на заседании кабинета под председательством Трампа.

Рубио повторил слова американского президента о том, что "если бы он был президентом США, то РФ не вторглась бы в Украину". В то же время глава американской дипломатии констатировал, что сейчас война продолжается, и ее нужно закончить.

"У этой войны нет военного решения. Она должна закончиться путем переговоров. И есть только один лидер в мире, способный посадить обе стороны за стол переговоров, и это президент США Трамп", – сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что команда США в Саудовской Аравии встречается с делегациями Украины и государства-агрессора РФ "в надежде достичь прогресса в достижении результата, которого мы все хотим видеть".

"Мы надеемся, что сегодняшний день станет еще одним шагом в этом направлении", – подытожил чиновник.

Сам Трамп на этой же встрече заявил, что Украина и США договорились о соглашении, касающемся украинских редкоземельных металлов. По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по территориальному вопросу. Также глава Белого дома добавил, что еще не завершены переговоры об украинских АЭС.

Как известно, делегации Украины и США провели 23 марта второй раунд переговоров в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

А 24 марта состоялся новый раунд переговоров между США и Россией – он длился более 12 часов. Американская делегация планировала добиться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства. Это нужно для того, чтобы полностью восстановить мирную деятельность в акватории.

В этот де день стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. Ожидаются ли после них совместные заявления – неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, США хотят достичь масштабного прекращения огня в ближайшие недели, чтобы заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Однако боевые действия продолжаются, а российские войска продолжают продвижение на востоке Украины.

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