Мы договорились о редкоземельных металлах и ведем переговоры о территории и электростанциях, – Трамп

Киев и Вашингтон договорились о сделке касательно украинских редкоземельных металлов, документ будет подписан в скором времени. Продолжаются переговоры по территориальному вопросу.

Видео дня

Об этом в понедельник, 24 марта, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече в Белом доме с членами Кабмина. Также, по словам республиканца, еще не завершены переговоры об украинских АЭС.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт", – процитировало президента США агентство Reuters.

Другими подробностями о том, как продвигается переговорный процесс, Трамп не поделился.

Напомним: официальные лица Украины и США встречались 11 марта в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.

Второй раунд переговоров состоялся 23 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В Вашингтоне не исключали, что дополнительные встречи с украинской командой могут произойти и 24 марта, после переговоров Вашингтона и Москвы.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Рустем Умеров, проведя переговоры с Соединенными Штатами 23 марта, назвал обсуждение конструктивным и содержательным.

– "Обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере. Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – кратко прокомментировал глава МО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!