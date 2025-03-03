Есть прямая зависимость: Огрызко объяснил, как Европа может повлиять на позицию США на фоне перепалки в Белом доме

После напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме европейские лидеры начали активно поддерживать Киев. Если они подкрепят свои заявления конкретными финансовыми и военными инициативами, это повлияет на политику США.

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Чем активнее Европа будет демонстрировать готовность поддерживать Украину, тем сложнее президенту США игнорировать этот фактор. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью для OBOZ.UA, отвечая на вопрос о том, насколько увеличение проукраинской консолидации Европы может повлиять на позицию Трампа по отношению к Украине.

"Я думаю, это очень прямая зависимость. Если сейчас европейцы подтвердят, что они говорили сразу после этого скандала в Белом доме. Если это все перейдет в конкретные цифры помощи, согласно тому, что Европа начнет думать и, возможно, уже практически действовать в создании какой-то новой безопасности именно европейского профиля, то это очевидно может повлиять на позицию США", – пояснил Огрызко.

Одним из возможных сценариев является то, что ЕС станет усиленно развивать собственную оборонную промышленность, чтобы уменьшить зависимость от американского оружия. В перспективе это может серьезно ударить по американскому военному сектору, получающему значительные доходы от продажи оружия европейским союзникам.

"Как по мне, то Европа не будет долго стоять на коленях и просить у американцев защиты. Они сделают свой ВПК, так, возможно, не сразу, но достаточного уровня для того, чтобы защищать свои интересы. Поэтому здесь игра, знаете ли, с такими опасными моментами для американцев, и они это не могут не понимать. Поэтому, я думаю, что консолидация", — думаю, что консолидация Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом приехал к Дональду Трампу в Белый дом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя лидерами и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а журналисты назвали его "напряженным" и "не слишком хорошим". В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях безопасности в случае прекращения огня. Впоследствии звучали претензии по поводу "неуважения" Зеленского к США и "нежелании заканчивать войну".

Визит Зеленского обсуждается не только в Украине, но и в Америке и европейских странах. Мировые лидеры отреагировали на инцидент в Белом доме и выразили поддержку президенту и народу Украины. В то же время американские политики заявили, что Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина.

Кстати, OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

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