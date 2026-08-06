Украинцы "хакнули" Пенсионный фонд: выплаты массово увеличивают из-за исков, но денег не хватает

Пенсионный фонд проиграл в судах более 91 миллиарда гривен – это больше, чем государство тратит на все пенсии страны за месяц. Массовые иски граждан, льготников и сотрудников силовых структур фактически заблокировали бюджетную систему: из-за юридических лазеек, отмены правительственных ограничений и схем с доплатами украинцы массово выигрывают дела против ПФУ.

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Впрочем, получить свои деньги смогут далеко не все – при нынешнем финансировании долговых выплат очередь растянулась на десятилетия.

Как работает рынок "судебных пенсий" и почему попытки правительства обуздать спецпенсионеров терпят поражение – в материале OBOZ.UA.

Кому и как проигрывает ПФУ

ПФУ проиграл судебные иски пенсионерам на сумму 91 млрд грн, тогда как в среднем на все пенсии тратится 83,5 млрд грн в месяц. На выплату долгов в год выделили целый 1 млрд грн. Такими темпами абсолютное большинство пенсионеров до выплаты своего долга просто не доживет.

Задолженность при этом продолжает расти. Тысячи юристов по всей стране предлагают пенсионерам судиться с ПФУ. Объявления раздают прямо на улицах (и не только пенсионерам). Юристы на листовках обещают помочь буквально со всем – от досрочного назначения пенсий до перерасчета выплат.

И зачастую такие обещания юристы действительно могут выполнить. В судах пенсионеры добиваются перерасчетов задним числом благодаря нормам закона, которые уже давно не действуют.

В некоторых случаях, пенсии повышают благодаря лазейкам в законодательстве. Например, в 2024 году украинцы официально начали массово регистрироваться в зоне ЧАЭС. Если в 2022 году пенсию там получали всего 10,3 тыс. человек, то в 2024 году таких было уже 135 тыс. То есть количество пенсионеров возросло в 13 раз.

Причина – суды устанавливали "чернобыльские" доплаты к пенсии в размере 16 тыс. грн для тех, кто зарегистрировался в зоне радиоактивного загрязнения. С января 2022 года по октябрь 2024 года средняя пенсия по стране увеличилась на 46%. В то же время, за этот же период средняя пенсия в Ровенской области взлетела аж на 114%. Конечно же, пенсионеры там не стали богаче. Больше начали зарабатывать участники пенсионной схемы, которую впоследствии ликвидировали.

Министерство социальной политики тогда изменило правила: чтобы получить доплату, нужно было доказать факт проживания в зоне ЧАЭС по состоянию на 1993 год. В результате, пенсионеры начали массово терять доплаты. Схема приобрела такие масштабы, что это даже повлияло на динамику средней пенсии по всей стране.

В январе 2025 года практически впервые снизился размер средней пенсии. Если в октябре 2024 года украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получали 5 851 грн, то уже в январе 2025 года – 5 789 грн. На статистику повлияло значительное снижение среднего размера пенсий именно в Ровенской области.

В других случаях перерасчет пенсий происходит из-за разных толкований закона. Например, Кабмин считает, что имеет право ограничивать индексацию пенсий новым пенсионерам, чтобы искусственно снизить размер средней зарплаты, заложенный в формуле расчета пенсии. Это якобы должно уравнять права между старыми и новыми пенсионерами.

Но Верховный Суд считает, что ограничивать индексацию – незаконно. А все суды низших инстанций в своих решениях учитывают решение Верховного Суда. Поэтому любой, кому не провели полную индексацию, может обратиться в суд и обязать ПФУ провести новый перерасчет.

Желающих – десятки тысяч. Например, об одном из таких случаев говорится в материалах дела № 440/780/26. Украинец вышел на пенсию в 2020 году.

Размер его выплат сейчас составляет 9 544,26 грн. В 2021 году вместо индексации на 11% пенсию повысили всего на 100 грн. В 2022 году выплату должны были проиндексировать на 14%, но вместо этого её увеличили всего на 135 грн. В 2023 году новым пенсионерам вместо индексации на 19,7% добавили еще по 100 грн. Полтавский окружной административный суд признал такие действия незаконными. Фактическое повышение за три года составляет всего лишь 335 грн. Тогда как после "правильной" индексации размер повышения может составить несколько тысяч гривен (зависит от стажа и коэффициента заработка).

Чаще всего истцами в судах против Пенсионного фонда Украины выступают военные пенсионеры, бывшие сотрудники силовых ведомств, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Механизм повышения выплат заключается в обжаловании конкретных действий или бездействия территориальных органов ПФУ через систему административных судов. Пенсионер подает письменное требование о перерасчете, получает официальный отказ, после чего вместе с юристом обращается в окружной административный суд.

Хотя судебная практика обычно на стороне пенсионеров, она остается динамичной: периодически возникают новые юридические нюансы, которые касаются сохранения ранее назначенных доплат или индексаций после существенного перерасчета основной суммы выплаты.

Особая ситуация – прокуроры

Прокуроры не являются самой многочисленной группой пенсионеров, которые пользуются льготами, но именно их выплаты вызывают наибольший резонанс в обществе. Главная причина – возможность выходить на пенсию в молодом возрасте и продолжать работать. Чтобы получать выплаты по инвалидности, прокурорам достаточно иметь всего лишь 10 лет специального стажа, чем массово воспользовались сотни сотрудников по всей стране.

Средний пенсионный возраст в этой сфере составляет 47 лет, а 18 человек оформили пенсию еще даже до достижения 40-летнего возраста.

Правительство попыталось ограничить чрезмерно высокие спецпенсии (более 10 прожиточных минимумов – 25 950 грн), заложив в Закон о госбюджете механизм понижающих коэффициентов. Постановлением Кабмина максимальный размер выплат сократили примерно до 52 тыс. грн в месяц (кроме судей, чье содержание регулируется отдельно). Но ограничения действуют лишь на бумаге: получатели спецпенсий массово выигрывают судебные дела, где правительственные коэффициенты признаются незаконными из-за превышения полномочий Кабмина при изменении условий пенсионного обеспечения.

Юридическая ошибка правительства заключалась в том, что коэффициенты были установлены отдельным постановлением, а не нормами закона. В результате в судебном реестре уже зафиксированы десятки тысяч решений в пользу пенсионеров об отмене этих лимитов. В целом, пенсии свыше 25 950 грн в Украине получают около 25 тыс. человек. Сокращение коснулось 17,8 тыс. из них (выплаты военнослужащим и участникам боевых действий не урезали). Для сравнения: обычный украинец юридически не может получать пенсию, которая превышает 10 прожиточных минимумов.

Пенсионная система Украины столкнулась с глубоким системным коллапсом: юридическая незащищенность постановлением Кабмина и постоянные перерасчеты выплат создали колоссальный долговой "шлейф" в размере более 91 млрд грн. Массовые иски, схематические доплаты и обжалование индексаций становятся успешным инструментом для истцов в судах, однако реальные финансовые возможности государства не позволяют покрыть эти долги. Это приводит к ситуации, когда рядовые пенсионеры остаются с заниженными выплатами, а пересчитанные судом тысячи гривен десятилетиями выплачиваются лишь на бумаге.