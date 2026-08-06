Война на истощение: ловушка для кремля. В ночь на 5 августа российские войска нанесли удар по Украине 24 баллистическими ракетами, четырьмя противокорабельными ракетами и 115 ударными беспилотниками различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область. На этот раз под ударом оказались складские помещения гражданских предприятий и железнодорожная станция. Главная цель врага – причинить как можно больше страданий гражданскому населению.

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Известно о примерно 20 погибших и десятках пострадавших. Уже давно не хватает слов, чтобы передать ту боль, которую мы испытываем после каждого такого сообщения. Но в то же время мы понимаем: эта боль должна не деморализовать нас, а закалять. Так было, так есть и так будет.

На что делает ставку агрессор? Тот факт, что Украине критически не хватает противоракетных ракет для комплексов Patriot, россия воспринимает как "окно возможностей". Террористы используют его в полной мере. На повестке дня у агрессора – привлечение северокорейской баллистики.

По данным ГУР МО Украины, россия договорилась с военно-политическим руководством КНДР о развертывании северокорейского ракетного подразделения в Воронежской области. Пхеньян уже передал очередную партию ракет, а окончательные параметры сотрудничества должны быть согласованы в следующем месяце. По оценкам украинской разведки, речь идет о 120 баллистических ракетах, шести пусковых установках и соответствующем обслуживающем персонале.

В то же время мир уже длительное время живет в условиях дефицита антибаллистических перехватчиков. Война на Ближнем Востоке вынуждает США и арабские страны экономить такие ресурсы. Поэтому получить дополнительные ракеты нам чрезвычайно сложно, но украинская дипломатия продолжает искать решение.

Европейские запасы Patriot ограничены, а у азиатских партнеров существуют законодательные или бюрократические ограничения на передачу такого вооружения. Каждый новый пакет помощи требует длительных переговоров. Однако главное – эти средства в мире есть, и украинская дипломатия вместе с Президентом Украины делает все возможное, чтобы они как можно быстрее поступили в нашу страну.

Сегодня Президент Украины вновь призвал партнеров не медлить: "Нужны новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни". Мы ждем решений от Японии и других стран. Ведь борьба с преступлениями против человечности – дело всего цивилизованного мира. В конце концов Украина получит необходимые перехватчики. За годы полномасштабной войны мы уже неоднократно доказывали, что способны преодолевать самые сложные вызовы. Так будет и на этот раз.

Пожилые людоеды в кремле до сих пор не поняли, что война на истощение стала ловушкой прежде всего для них самих. Они обречены проиграть и войну технологий, и войну экономик, ведь за Украиной стоит Европейский Союз, совокупный валовой внутренний продукт которого более чем в десять раз превышает ВВП россии.

А главное – они обречены проиграть войну в плане устойчивости. Украинцы давно не питают иллюзий относительно того, с кем имеют дело и что означает для нас эта война. Зато большинство россиян лишь после длительной кампании наших "дальнобойных санкций" только начали осознавать, что война дошла и до них. Если верить социологическим исследованиям, после этого открытия две трети из них стали пассивными сторонниками мира.

С каждой нашей "дальнобойной санкцией" число россиян, взывающих о мире, будет расти. Кстати, у них, теоретически, есть возможность приблизить этот мир, если они сменят свою пассивную позицию на активную. Но мы не рассчитываем на чудеса – мы реалисты и понимаем, что до справедливого мира ещё далеко. Впереди у нас очень много работы. Поэтому давайте работать дальше, приближать Победу. Слава Украине!