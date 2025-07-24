'Есть преступление – будет ответственность': Кравченко заявил, что два прокурора получили подозрения, и рассказал об обвинениях

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что двое прокуроров получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Речь идет о фигурантах из Черкасской и Черниговской области.

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Кравченко подчеркнул, что ему неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры, но молчать или закрывать глаза на преступления он не намерен. Об этом генпрокурор заявил в своем Telegram-канале.

Фигурант №1

По словам Кравченко, речь идет о заместителе руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области. Ему инкриминируют организацию похищения особо важных документов, подлог официальных документов и пособничество в фальсификации доказательств.

Генпрокурор отметил, что подозреваемый пытался прикрыть незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из аграрных компаний. Для совершения преступления он организовал кражу больших 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы.

Вместо улик в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. Чтобы скрыть махинацию, прокурор подделал сопроводительные документы. Однако преступление не осталось без внимания, и 24 июля прокурору сообщили о подозрении.

Фигурант №2

Во втором случае речь идет о бывшем первом заместителе руководителя прокуратуры Черкасской области. Его подозревают в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.

В 2021 году за "вознаграждение" он вмешивался в расследование в интересах знакомого. Прокурор просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

Позиция генерального прокурора

По словам Кравченко, ходатайства о мерах пресечения прокурорам уже находятся в суде. Он подчеркнул, что ни для кого не будет никаких индульгенций, особенно для тех, кто должен защищать закон, а сам его пренебрег.

Также генпрокурор отметил, что в Украине нет и не будет прокуроров "вне системы координат". И если сотрудник прокуратуры совершит преступление, он понесет ответственность согласно букве закона.

Что предшествовало

Накануне генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми.Он подчеркнул, что не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

По его словам, НАБУ и САП, несмотря на правки в закон №12414, остаются самостоятельными органами. Однако генпрокурор будет иметь право подписывать подозрения только в рамках действующего законодательства и при наличии достаточных доказательств.

За проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

Как писал OBOZ.UA, накануне в СБУ заявили об уличении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на РФ. Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом великой войны, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

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