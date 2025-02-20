В Кремле заявили, что любой план Британии по направлению миротворцев в Украину "будет неприемлем для России"

В Кремле против планов Великобритании отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. В РФ заявили, что "любой план" Лондона "будет неприемлем" для Москвы.

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Как передает Reuters, этот вопрос 20 февраля прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он сказал, что Россия следит за заявлениями премьер-министра Британии Кира Стармера "с обеспокоенностью".

Напомним: Стармер говорил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины в качестве гарантии безопасности в случае мирного соглашения.

Россияне выступили против того, чтобы "военные контингенты стран НАТО" находились в Украине.

"Это приобретает совершенно иной смысл с точки зрения нашей безопасности. Мы очень внимательно за этим следим", – сказал представитель государства-агрессора.

Добавим, что Москва неоднократно заявляла, что выступает против присутствия войск Североатлантического альянса в Украины, и на этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил, что РФ будет рассматривать это как "прямую угрозу" суверенитету.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным The Times, Великобритания обсуждает потенциальное участие своих самолетов Typhoon в миротворческой миссии в Украине для патрулирования неба. Эти истребители могли бы базироваться в Польше.

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