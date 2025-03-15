Когда могут состояться переговоры между США и Россией: Зеленский назвал дату

Переговоры между РФ и США могут состояться в понедельник, 17 марта. В настоящее время Москва затягивает дипломатический процесс, очевидно, чтобы улучшить для себя ситуацию на поле боя.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 15 марта. Его спросили, запланирована ли встреча по обсуждению мониторинга соблюдения режима тишины со следующей недели.

"Мониторинг можно скоординировать. Американцы с европейскими партнерами и вместе с нашими силами могут это делать. Я думаю, что затягивание процесса идет из-за того, что они (РФ. – Ред.) хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что 17 марта является знаковой датой, ведь в этот день Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Я не знаю, когда будет разговор. Но я бы обратил внимание на 17 марта прошлого года (2023. – Ред.). Что это за дата? Что Международный уголовный суд сделал 17 марта прошлого года? Поэтому я думаю, что, наверное, возможность тех или иных разговоров между США и Россией есть именно в понедельник", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта Путин объявил, что РФ якобы готова к предложенному 30-дневному прекращению боевых действий, однако перемирие должно быть "частью плана, который будет вести к долгосрочному миру".

По оценке ISW, заявления Кремля после встречи Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом показали: Россия фактически отказалась от перемирия и не желает участвовать в честных переговорах по завершению войны.

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