'Он об этом пожалеет': в США предостерегли Путина не играть с Трампом

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "пожалеет", если будет играть с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. И также назвал Путина "проблемой" и "хищником в отношении Украины и всего региона".

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Соответствующие комментарии прозвучали в эфире CBS News, в интервью Грэма программе Face the Nation. На вопрос журналистки о том, "играет ли президент России Путин президентом Трампом", республиканец от Южной Каролины ответил: "Я пока не знаю".

"Если Путин играет с Трампа, он об этом пожалеет", – добавил политик.

По его мнению, если Москва не примет предложенное 30-дневное прекращении огня в Украине, Вашингтон должен "вернуться к максимальному давлению".

"Невозможно решить проблему, не поговорив с тем, кто ее создает. А проблема – это Путин. Он хищник в отношении Украины и всего региона. Я надеюсь, что Трамп сможет убедить Путина сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня и найти решение, которое будет выгодно обеим странам и остановит кровопролитие", –заявил Грэм в интервью.

Как писал OBOZ.UA, ранее Линдси Грэм анонсировал, что что подаст новый законопроект по санкциям против России. Он будет касаться новых ограничений банковского сектора и энергетики государства-агрессора.

"Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них", – заявлял сенатор.

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