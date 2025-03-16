Зеленский: Россия украла еще неделю после переговоров в Джидде, активизируем дипломатию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор не отреагировала на предложение о временном прекращении огня, о чем украинская и американская делегация договорились во время переговоров в Джидде. Государство-агрессор украло еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1117-го дня войны. По его словам, Украина активизирует дипломатические усилия и сделает все возможное, чтобы это принесло результаты.

"Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной. Но каждый день сейчас – это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших сил обороны и безопасности Украины, нашего государства – такая поддержка решает все", – подчеркнул он.

Президент также рассказал, что заслушал ответ Главкомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на передовой.

"Боевые действия и наша оборона продолжаются почти по всей линии фронта, во многих ключевых точках. От Харьковщины и Купянского направления до южных направлений", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал решение о назначении Андрея Гнатова на должность начальника Генерального штаба ВСУ.

"Боевой парень, и его задача – именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования. Генерал Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны", – рассказал политик.

Кроме того, Зеленский анонсировал новое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), впрочем не уточнил, когда именно оно состоится.

"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении заданий по ПВО – ракеты для IRIS-T, NASAMS и SAMPT. Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии. Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" – готовимся к Брюсселю. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются", – проинформировал глава государства.

Также Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Канады Марком Карни, которого поблагодарил за позицию по поддержке Украины и участие в совместной работе с партнерами ради того, чтобы приблизить мир и гарантировать надежную безопасность.

"Мы обсудили санкции против России, и особенно против танкерного флота России, против российских банков, против схем заработка российского государства. Обсудили с Премьер-министром Уголовные результаты встречи министров иностранных дел "Группы семи" и итоговый документ встречи, достаточно сильный. Я хочу поблагодарить всех партнеров в G7! Канада по поддержке: новые оборонные пакеты, предложения совместной дипломатической работы и готовность партнеров быть активнее", – добавил он.

Президент отметил бойцов Сил обороны, которые продолжают выполнять важные задания на фронте, уничтожая личный состав и военную технику противника.

"По результатам недели хочу особо отметить воинов 59-й отдельной штурмовой бригады Беспилотных сил – спасибо вам! Также 72-я отдельная механизированная бригада – это Покровское направление – молодцы! 425-й отдельный штурмовой полк – благодарю вас за храбрость при освобождении позиций от оккупанта. 100-я, 24-я отдельные механизированные бригады – спасибо за эффективное уничтожение российской техники и солдат на Торецком и Краматорском направлениях", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что урегулирование войны в Украине может предусматривать некоторые территориальные уступки со стороны Киева. Взамен Украина получит гарантии безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!