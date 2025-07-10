'Есть договоренность с Германией и Норвегией': Зеленский рассказал о ходе переговоров по поставкам Украине систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Есть аналогичные договоренности с Норвегией, но только о закупке одной такой системы противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга 10 июля. Владимир Зеленский уточнил, что решение ФРГ и Норвегии появились уже после общения президентов Украины и США.

"С президентом США Трампом у нас положительный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах", – в частности, сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что к финансированию присоединятся и другие партнеры. Однако это надо ожидать, когда Украина "получит четкий ответ" от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.

"Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин действительно готов приобрести у Соединенных Штатов Америки системы Patriot – именно для дальнейшей передачи их Силам обороны Украины. Однако, по его словам, эти ЗРК также нужны и самой Америке.

Отметим также, что президент США Дональд Трамп накануне подтвердил: Украина просила системы противовоздушной обороны Patriot. Однако, по словам американца, мы якобы говорили об одной (а не десяти, как сказал Зеленский) системе. Он сказал, что Белый дом рассматривает этот вопрос, но добавил, что Patriot является очень дорогим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!