Германия готова приобрести у США системы Patriot для Украины: Мерц сказал, в чем главная сложность

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов приобрести у Соединенных Штатов Америки зенитно-ракетные системы Patriot для дальнейшей передачи их Силам обороны Украины. Однако, по его словам, эти ЗРК также нужны и самой Америке.

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С таким заявлением глава немецкого правительства выступил в четверг, 10 июля, во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025), которая проходит в Риме. Мерц отметил, что обсуждал вопрос о приобретении Patriot с президентом США Дональдом Трампом, передает издание investing.

"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине", – сказал Мерц.

Канцлер признал, что, хотя Соединенным Штатам нужны некоторые комплексы Patriot для собственного использования, "у них их также очень много". Он отметил, однако, что вопрос о возможной поставке пока не решен: "Окончательное решение о поставке пока не принято".

Кроме того, Мерц пообещал продолжать поддержку Украины и напомнил, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России.

"Согласия не хватает только у одного государства-члена. Я срочно призываю Словакию и ее премьер-министра отказаться от сопротивления", – заявил он.

Канцлер также призвал Трампа не покидать Европу: "Оставайтесь с нами и европейцами. Мы действуем в одном направлении и стремимся к стабильному мировому порядку".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что Украина просила еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot. Он сказал, что Белый дом рассматривает этот вопрос, но добавил, что Patriot является очень дорогим.

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