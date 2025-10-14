'Есть большие возможности': Трамп после успеха на Ближнем Востоке может усилить давление на Россию – WSJ

После успеха на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на войне в Украине и возможном усилении давления на Россию. Победа в урегулировании конфликта между ХАМАС и Израилем показала, что американский президент может эффективно использовать дипломатическое давление для достижения результатов.

Эксперты называют это большими возможностями для решения других международных кризисов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным WSJ, давление Трампа на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и на ХАМАС способствовало прекращению огня. Американский президент заставил Нетаньяху принять мирный план и извиниться перед лидером Катара, а Катар, Египет и Турция угрожали ХАМАС дипломатическими санкциями в случае отказа от договоренностей. В то же время продолжалась военная активность Израиля в Газе.

В отличие от Ближнего Востока, Трамп до сих пор не применил подобного давления в отношении России. Американский президент ввел высокие пошлины против Индии, крупного торгового партнера Москвы, но новых санкций против России не было. Европейские чиновники подчеркивают важность усиления финансового давления на Москву, особенно учитывая, что экономика РФ переходит на военные рельсы и находится на грани кризиса.

Экс-посол США в НАТО Курт Волкер отметил, что именно давление заставило ХАМАС сесть за стол переговоров, но пока такого эффекта в отношении России не наблюдалось.

Вместе с тем Россия остается мощной военной державой, что ограничивает возможности Трампа в давлении, отмечает военный аналитик Франц-Штефан Гади. Наличие у РФ ядерного арсенала означает, что прямое давление ограничено, а более вероятным сценарием может стать договоренность между Трампом и Путиным о прекращении войны, после чего Украина могла бы подписать соответствующее соглашение.

Еще одним осложняющим фактором является Китай, который стал важной экономической и политической опорой для России. Если США смогут привлечь Пекин к сотрудничеству, КНР может сыграть ключевую роль в принуждении Москвы к переговорам.

Накануне Трамп выступил в парламенте Израиля, где отметил, что сначала нужно "закончить с Россией". В пятницу американский президент планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского, который просит передать Украине ракеты Tomahawk. Трамп предварительно отметил, что намерен выяснить у Путина, хочет ли Москва, чтобы эти ракеты летели в ее сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября во время саммита в Египте состоялось подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что подписанное соглашение будет действовать. "Всегда говорили, что третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Этого не произойдет", – сказал он.

Перед этим Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит состоялся на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена. Американский лидер заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь положить конец войне в Украине. По его словам, лидера Турции уважают в России. Он добавил, что к Эрдогану с уважением относится сам российский диктатор Владимир Путин.

