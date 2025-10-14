'Его уважает Путин': Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в урегулировании войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь положить конец войне в Украине. По его словам, лидера Турции уважают в России.

Видео дня

Об этом глава Белого дома заявил на борту Air Force One, во время общения с журналистами. Он добавил, что к Эрдогану с уважением относится сам российский диктатор Владимир Путин.

Турция может посодействовать в урегулировании войны

Дональд Трамп во время разговора с репортерами о российской агрессии вновь заявил, что, по его мнению, президент Турции способен сыграть решающую роль в прекращении войны.

"Он пользуется уважением в России. В Украине – я не могу вам сказать. Но, его уважает Путин, и он мой друг", – сказал Трамп.

На вопрос, может ли Эрдоган помочь в войне между Россией и Украиной, американский лидер утвердительно ответил: "Да, Эрдоган может".

Напомним, недавно в одном из интервью Эрдоган заявил, что не верит в скорое окончание войны в Украине. Он подчеркнул, что обе стороны несут огромные потери и добавил, что в экономическом плане Украина не способна конкурировать с агрессором.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября, по итогам переговоров с главой Кремля Путиным в Китае, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону Эрдоган заявил, что лидеры Украины и РФ "пока не готовы" к встрече.

