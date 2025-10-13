Трамп прибыл в Израиль на фоне новостей об освобождении заложников ХАМАС: его встретили Нетаньяху с женой. Фото и видео
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит происходит на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена.
Об этом сообщает The Guardian. Известно, что визит американского лидера сопровождается усиленными мерами безопасности, а Нетаньяху и его жена Сара лично встретили американского лидера в аэропорту Бен-Гурион.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его жена прибыли в аэропорт Бен-Гурион незадолго до приземления самолета Air Force One. Вместе с ними на месте были специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
Перед посадкой самолет президента США пролетел на низкой высоте над побережьем Израиля. На одном из пляжей Тель-Авива и на зданиях в Иерусалиме разместили плакаты в его честь.
После выступления в израильском парламенте Трамп планирует отправиться в египетский Шарм-эш-Шейх, где состоится саммит мировых лидеров, посвященный урегулированию конфликта в Газе.
Что известно об освобождении заложников
Армия обороны Израиля подтвердила прибытие первой группы освобожденных заложников в пункт приема. Военные сообщили, что пленные проходят медицинское обследование, а затем встретятся с семьями. Также известно, что Красный Крест направляется за второй группой освобожденных.
Напомним, 13 октября, группировка ХАМАС освободила первых семерых израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту. Событие произошло около 8 утра по местному времени, ожидается, что остальные заложники будут освобождены в 10:00 в Хан-Юнисе. Среди освобожденных заложников – Матан Ангрест, братья Гали, Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Далал.
