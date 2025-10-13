Трамп прибыл в Израиль на фоне новостей об освобождении заложников ХАМАС: его встретили Нетаньяху с женой. Фото и видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит происходит на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена.

Видео дня

Об этом сообщает The Guardian. Известно, что визит американского лидера сопровождается усиленными мерами безопасности, а Нетаньяху и его жена Сара лично встретили американского лидера в аэропорту Бен-Гурион.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его жена прибыли в аэропорт Бен-Гурион незадолго до приземления самолета Air Force One. Вместе с ними на месте были специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Перед посадкой самолет президента США пролетел на низкой высоте над побережьем Израиля. На одном из пляжей Тель-Авива и на зданиях в Иерусалиме разместили плакаты в его честь.

После выступления в израильском парламенте Трамп планирует отправиться в египетский Шарм-эш-Шейх, где состоится саммит мировых лидеров, посвященный урегулированию конфликта в Газе.

Что известно об освобождении заложников

Армия обороны Израиля подтвердила прибытие первой группы освобожденных заложников в пункт приема. Военные сообщили, что пленные проходят медицинское обследование, а затем встретятся с семьями. Также известно, что Красный Крест направляется за второй группой освобожденных.

Напомним, 13 октября, группировка ХАМАС освободила первых семерых израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту. Событие произошло около 8 утра по местному времени, ожидается, что остальные заложники будут освобождены в 10:00 в Хан-Юнисе. Среди освобожденных заложников – Матан Ангрест, братья Гали, Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Далал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!