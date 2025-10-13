'Третьей мировой войны не будет': на саммите в Египте подписали соглашение о прекращении огня в Газе

В понедельник, 13 октября, во время саммита в Египте состоялось подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает Al Jazeera. Документ подписали президенты Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, США – Дональд Трамп, и эмир Катара шейх Тамим бин Халифа Аль Тани.

В своем вступительном слове президент США высоко оценил усилия лидеров Катара, Турции и Египта. Он отметил усилия Шарм-эль-Шейха по остановке войны в Газе, заявив, что для этого понадобилось "от 500 до 3000 лет".

Трамп выразил уверенность, что подписанное соглашение будет действовать. "Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Этого не произойдет", – сказал он.

Трамп заявил, что общая приверженность посредников 20-пунктному мирному плану, который он очертил для Газы, станет "решающей основой" для "большого, славного и длительного мира". Сейчас продолжаются усилия для согласования того, как реализовать более поздние этапы плана, который предусматривает поэтапный вывод войск Израиля из Газы и сдачу ХАМАСом своего оружия.

Президент США подчеркнул, что в Газе сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на "восстановлении основ хорошей жизни" путем масштабной реконструкции, на которую было выделено "много денег". Но, по его словам,"восстановление Газы также требует ее демилитаризации и того, чтобы новые, честные полицейские силы... имели возможность создать безопасные условия для людей" там.

Всего в саммите в Шарм-эль-Шейхе приняли участие 19 глав государств и правительств. В то же время Израиль и ХАМАС в процессе подписания договора участия не принимали.

Мы писали о том, что Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит состоялся на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена.

Американский лидер заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту.

Из-за этого на площади в Тель-Авиве собралась десятитысячная толпа. Люди обнимались, пели и размахивали флагами, смотря на гигантский экран, на котором транслировали новости.

