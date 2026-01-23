'Если вы зададите себе вопрос': Вэнс заявил, что США имеют право посягать на ресурсы Гренландии

Вице-президент США считает обоснованными претензии США на Гренландию, которая входит в состав Дании. Он заявил, что Штаты "обеспечивают защиту" крупнейшего острова в мире.

Теперь же Вашингтон, по словам Вэнса, хочет "платы" за защиту в виде неограниченного доступа к полезным ископаемым Гренландии. Об этом вице-президент США заявил в интервью Newsmax.

Вэнс хочет ресурсы Гренландии

Пытаясь оправдать посягательства Дональда Трампа на Гренландию, вице-президент США невольно поломал ключевой аргумент, которым глава Белого дома объяснял, зачем ему этот остров. Оказывается, речь не об интересах безопасности США и защите Гренландии от России или Китая, как постоянно убеждал Трамп, а о ресурсах, спрятанных в недрах острова.

"Мы хотим разделить богатства этой прекрасной суши с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем", – "сдал" Вэнс настоящие намерения Трампа в интервью.

По словам вице-президента США, именно американская армия, а не вооруженные силы Дании сдерживает потенциальную иностранную агрессию против Гренландии.

"Что удерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Это сила Дании? Хотя я и люблю Данию – нет. Это сила Соединенных Штатов Америки", – заявил Вэнс.

В то же время вспомнил он и о безопасности, подчеркнув, что контроль над Арктикой "имеет решающее значение для противоракетной обороны и национальной безопасности США".

"Если вы спросите себя, что произойдет, если, не дай Бог, какая-то иностранная страна запустит межконтинентальную баллистическую ракету по Соединенным Штатам Америки, вся наша система противоракетной обороны может быть дестабилизирована, если мы не будем контролировать Арктику. Это означает, что американцы менее защищены", – подчеркнул Вэнс.

Почему для усиления своей системы ПРО Штатам крайне необходимо отобрать у союзника Гренландию, а не, скажем, провести со столицами Даании Копенгагеном и Гренландии Нууком переговоры по размещению на острове дополнительных средств защиты от вражеских ракет, Вэнс объяснять не стал.

Вместо этого он отверг критику со стороны Европы. Беспокойство европейских лидеров в связи с действиями со стороны США, которые обязались защищать Данию, вице-президент назвал "политическим позированием". По словам Вэнса, отвергают намерения "мирового полицейского" нарушить международное право европейцы только публично.

"Публично они однозначно "нет", но действительно ли они однозначно "нет" в частном порядке? Абсолютно нет", – сказал вице-президент США.

Отобрать у Дании Гренландию вопреки существующим соглашениям, союзническим отношениям, и взятым на себя в рамках НАТО обязательствам Штаты, по словам Вэнса, собираются из большой "любви" к Европе.

"Мы действительно любим Европу. Мы так любим Европу, что на самом деле требуем, чтобы они сделали то, что отказывается делать их собственное руководство, а именно – позаботились о себе и были умнее", – выдал представитель команды Трампа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп раскрыл, какие планы на Гренландию у США. По словам американского президента, его администрация ведет переговоры о полном доступе к оборонной инфраструктуре Гренландии – и Соединенным Штатам "не придется ничего платить за это".

Также относительно возможного решения напряженной ситуации вокруг претензий Вашингтона на Гренландию высказался генсек НАТО Марк Рютте. Он раскрыл детали будущего соглашения с Трампом по Гренландии и заявил, что первые результаты будут заметны уже в этом году.

А вот премьер Гренландии заявил, что ничего не знает о соглашении Рютте с Трампом по поводу острова.

