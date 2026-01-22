'Нам не придется ничего платить': Трамп раскрыл, какие планы на Гренландию у США. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры о полном доступе к оборонной инфраструктуре Гренландии. При этом Соединенным Штатам не придется ничего платить за это.

Соглашение, детали которого обсуждаются, предоставит США неограниченный доступ для размещения оборонных структур на острове. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 22 января.

По словам президента США, это соглашение не будет иметь ограничений во времени. Стороны сейчас обсуждают технические детали, но суть его уже согласована.

"Сейчас обсуждаются детали этого, но по сути это полный доступ. Этому нет конца, нет ограничений во времени. Мы не заключаем никаких 10-летних или еще каких-то других соглашений, знаете, тех известных 99-летних соглашений, о которых вы слышали. Потому что страны не могут этого сделать, страны существуют дольше. И поэтому я думаю, что это будет что-то очень хорошее", – сказал Трамп.

На вопрос о том, имеется ли в виду приобретение Гренландии Соединенными Штатами, Трамп сказал, что платить ничего не придется.

"Мне ничего платить не придется. Мы будем иметь полный доступ к Гренландии. Мы будем иметь весь военный доступ, который пожелаем. Мы сможем разместить в Гренландии то, что нам нужно, потому что мы этого хотим", – заявил глава Белого дома.

Он уточнил, что США получат разрешение на размещение в Гренландии элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы говорим о национальной безопасности и международной безопасности. Поэтому нам не придется платить ничего, кроме того факта, что мы построим "Золотой купол" и он будет чем-то удивительным. Это будет Израиль умноженный на, пожалуй, на 100%. И нам это нужно и все это будет сделано в Соединенных Штатах", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21 января обсудили рамки будущего соглашения по Гренландии. По данным западных медиа, это соглашение не предусматривает передачи острова от Дании Америке, но допускает расширение присутствия США и Альянса в Арктике.

