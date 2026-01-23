'Первые результаты будут заметны уже в этом году': Рютте раскрыл детали будущего соглашения с Трампом по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с президентом США Дональдом Трампом, предусматривает усиление безопасности в Арктике со стороны союзников Альянса. По его словам, первые результаты этих шагов могут стать заметными уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters в четверг во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Рютте пояснил, что теперь ответственность за проработку деталей дополнительных требований безопасности лежит на военном командовании НАТО. Он добавил, что уверен в готовности даже неарктических стран Альянса присоединиться к этим усилиям.

Рютте подчеркнул, что союзники соберутся вместе с высшим командованием НАТО, чтобы определить необходимые шаги. Он также выразил надежду, что процесс будет продвигаться быстро и конкретные результаты можно будет увидеть уже в 2026 году, а возможно и раньше.

Марк Рютте уточнил, что во время его встречи с Дональдом Трампом в Давосе не обсуждался вопрос добычи полезных ископаемых в Гренландии. Переговоры по арктическому острову, по его словам, в дальнейшем будут вестись между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией.

Он также подчеркнул, что усиление усилий НАТО в Арктике не приведет к сокращению поддержки Украины. По словам Рютте, ресурсы, направленные на безопасность северного региона, не будут забраны с направления, которое остается критически важным для Киева в войне с Россией.

Заявления Трампа

Накануне Дональд Трамп заявил, что США не будут применять силу для реализации его намерений по Гренландии. Позже он также отказался от угроз введения дополнительных пошлин против отдельных европейских союзников и партнеров по НАТО в связи с этим вопросом.

На вопрос, могут ли союзники НАТО доверять словам американского президента, Марк Рютте ответил, что Дональда Трампа всегда можно воспринимать буквально. Он также отметил, что уважает стиль руководства президента США и положительно оценивает личное взаимодействие с ним.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что обсуждаемое между США и НАТО рамочное соглашение по Гренландии не предусматривает передачи острова от Дании Америке, но допускает расширение присутствия США и Альянса в Арктике. Несмотря на жесткие публичные заявления президента США, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте тон Вашингтона смягчился.

По информации источников, план предусматривает обновление Соглашения об обороне Гренландии 1951 года между США и Данией. В частности речь идет о разрешении американской стороне размещать военные объекты и определять оборонительные зоны при необходимости НАТО. Отдельные разделы касаются усиления безопасности на острове, активизации деятельности Альянса в Арктике, а также сотрудничества в сфере сырья.

