В последнее время достаточно ускоренными темпами активно формируется военный блок ядерных Великобритании и Франции, а также Германии, к которому вскоре может добавиться и Канада, результатом чего фактически станет обновлённое НАТО - достаточно крепкое, хотя и не поражающее количеством стран-членов, которое будет запасным вариантом на случай существенного уменьшения участия трамповских США в коллективной обороне, к чему, как все уже понимают, объективно и идёт дело.

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Именно с этим оперативным мобильным альянсом и будут сотрудничать остальные натовские страны, прежде всего - Северной и особенно Восточной Европы, включая Украину с её наиболее мощной и наиболее опытной европейской армией современной Цивилизации, для совместного противостояния вражескому блоку россии, ирана и северной кореи, уже тоже фактически существующему - при активной поддержке КНР.

Пока что всё ещё весьма размыто и не очень понятно ни организационно, ни хотя бы юридически, но лучше так, чем никак, поскольку определённое движение уже есть.