Трамп рассказал, когда подпишут соглашение о минералах, и открестился от обвинения Зеленского в начале войны. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. По его словам, документ может быть подписан на следующей неделе.

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Об этом американский лидер заявил во время совместного брифинга по итогам встречи с премьером Италии Джорджей Мэлони в Белом Доме 17 апреля. Трамп также изменил свое мнение об ответственности президента Владимира Зеленского за войну в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов о соглашении с Украиной относительно редкоземельных минералов, президент США также уточнил, в какой именно день будет его подписано.

"Что ж, у нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в следующий четверг. И я предполагаю, что они выполнят соглашение, поэтому увидим. Но мы договорились об этом", – заявил Трамп.

Также в ходе брифинга президент США повторил свой трюк с забывчивостью, когда он "не помнил", как называл Зеленского диктатором. На этот раз Трамп заявил, что не считает Зеленского ответственным за войну в Украине, отрицая, что когда-то об этом говорил.

"Нет, нет, я не считаю Зеленского ответственным за войну в Украине", – сказал он на вопрос журналистов.

Но при этом Трамп добавил, что не является "фанатом" Зеленского, и намекнул, что президент Украины не слишком умен.

"Если ты умен, ты не ввязываешься в войны... Я бы не сказал, что он проделал лучшую работу. Я не велик его фанат", – сказал президент США.

Он в очередной раз повторил свою мантру о том, что будь он президентом США в 2022 году, то эта война "никогда бы не началась".

"Я не в восторге от того, что началась война. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом. У вас сейчас миллионы мертвых людей... Ваши самые красивые в мире города разбиты дотла... Поэтому я не доволен им (Зеленским. – Ред.), – сказал Трамп.

Он также добавил, что теперь пытается остановить Путина.

Как сообщил OBOZ.UA, администрация Трампа готова поступиться определенными требованиями для подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности, в Белом доме втрое снизили сумму, которую хотели бы, чтобы вернула Украина за оказанную помощь.

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