"Если дать России мизинец, она отхватит всю руку": Кулеба назвал единственное условие, при котором возможны переговоры с Кремлем

Любые переговоры с Россией возможны только при условии полного восстановления территориальной целостности Украины. Это не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вопрос дипломатии в конфликте с РФ подняли журналисты изданий WAZ и Ouest-France во время видеоинтервью с главой МИД Украины. "В Германии и Франции ведутся большие дебаты о том, можно ли положить конец войне дипломатическими инициативами. Что вы думаете?" – спросили у Кулебы.

Он ответил, что и сам является дипломатом, поэтому понимает людей, которые хотят добиться мира таким путем, но дипломатическая инициатива не работает в случае с Российской Федерацией.

"Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия остается на оккупированных территориях? Если Кремль понимает, что может захватить территорию военным путем, то почему он должен останавливаться? Он может взять перерыв и начать новую войну примерно через год", – объяснил глава внешнеполитического ведомства.

В ходе интервью он также сказал, что некоторые сторонники переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "на самом деле просто хотят, чтобы Украина потерпела поражение".

"Любые переговоры с Россией можно начинать только со следующего: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена... Мы усвоили горький урок: если дать России мизинец, она отхватит всю руку", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что слова российской стороны о "готовности" к переговорам являются вбросом и не соответствуют действительности.

– Директор ЦРУ США Уильям Бернс тоже отмечал, что страна-агрессор не настроена на серьезные переговоры об окончании войны.

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