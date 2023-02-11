"Это уже не первый вброс": Данилов объяснил, что стоит за заявлениями РФ о готовности к переговорам
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной, которые звучат сейчас из РФ. Говорить с Киевом в Москве хотят без предварительных условий и "на основе существующей реальности", однако все это вброс, к тому же уже не первый.
Об этом Данилов сказал в субботу, 11 февраля, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что в России сейчас работают над проектом "Вторая Украина", так как хотят разделить нашу страну так, как это произошло с Кореей.
Как говорит секретарь СНБО, россияне реанимируют политтехнологов времен президента-беглеца Виктора Януковича. Одновременно с этим РФ начинает работу и на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".
Данилов подчеркнул, что врагу не удастся воплотить свои в планы в жизнь, так что никакой "Второй Украины" не будет и быть не может.
"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", – рассказал он.
Ранее Данилов отреагировал на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу угрозы разделения украинского государства. Он заверил, что корейского сценария войны в Украине не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но "на основе существующей реальности". При этом в МИД РФ еще раз повторили один из фейков Кремля о том, что Украиной якобы руководят в США и Европе.
– В Офисе президента Украины ответили Вершинину, отметив, что подобными заявлениями РФ только доказывает, что она не собирается выводить свои войска с территории нашего суверенного государства.
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