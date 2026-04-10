'ЕС в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны': Зеленский указал на нюанс с заявлениями США о возможности выхода из НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможном выходе США из НАТО и очертил последствия для европейской безопасности. По его словам, в таком случае ключевую роль в обеспечении безопасности придется взять на себя Европейскому Союзу.

В то же время нынешнего формата ЕС, по его мнению, будет недостаточно без привлечения дополнительных стран. Об этом глава государства рассказал в интервью для подкаста The Rest Is Politics.

Президент отметил, что в случае, если Соединенные Штаты действительно будут рассматривать выход из НАТО, система безопасности Европы изменится кардинально. В такой ситуации она будет базироваться исключительно на возможностях Европейского Союза, однако в его нынешнем виде этого недостаточно.

По словам Зеленского, Европейский Союз находится в условиях, когда нуждается в расширении за счет сильных государств.

"Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы", – убежден он.

Президент также подчеркнул, что речь идет не о наступательных действиях, а об обеспечении обороны. Он обратил внимание на планы России увеличить численность своей армии до 2,5 миллиона военных до 2030 года, что, по его словам, заставляет Европу сосредоточиться на вопросах безопасности и сохранения независимости.

"Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость. Великобритания когда-то была членом Европейского Союза. Есть опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильная. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот", – объяснил Зеленский.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО"повернулись спиной" к американцамв сложные времена и не прошли проверку.

Также OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

