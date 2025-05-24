ЕС рассматривает возможность отключить более 20 российских банков от SWIFT - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает предложение отключить более 20 российских банков от SWIFT (глобальной сети обмена финансовыми сообщениями). Такое решение может быть согласовано в рамках будущего 18-го пакета санкций против Кремля.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неразглашенные источники. Журналисты добавляют, что эти обсуждения происходят на фоне того, как 20 мая ЕС согласовал 17-й пакет санкций блока против России, направленный главным образом на российский теневой флот нефтяных танкеров.

"Хотя в Брюсселе пакет восприняли как признак неизменной решимости, он вызвал критику, в частности со стороны некоторых представителей ЕС, которые заявили, что это размытый шаг не соответствующий необходимой срочности", – говорится в сообщении.

Новые меры, которые рассматриваются, также будут включать снижение предельной цены на экспорт российской нефти странами-участницами "Большой семерки" (G7) с 60 до примерно 45 долларов за баррель, запрет газопроводов "Северный поток" и введение новых торговых ограничений на сумму примерно 2,5 миллиарда евро (2,84 миллиарда долларов).

Сейчас предложения рассматриваются Европейской комиссией в консультации с государствами-членами. Санкции ЕС требуют единогласного одобрения всех 27 стран, и детали пакета еще могут измениться до официального принятия.

В Bloomberg отмечают, что этот шаг направлен на дальнейшее сокращение потоков доходов России и ограничение ее доступа к западным технологиям, критически важным для производства оружия. Предложенное снижение предельной цены на нефть, ключевой элемент скоординированных санкционных усилий G7, потребует поддержки Соединенных Штатов, которые до сих пор воздерживались от дополнительных санкций при президенте Дональде Трампе, несмотря на неоднократные угрозы.

В марте 2025 года стало известно о том, что Европейский Союз (ЕС) не планирует отменять санкции в отношении российских банков, и возвращение РФ в SWIFT невозможно без изменения санкционного законодательства. В Брюсселе подчеркивают, что первым условием для пересмотра санкций остается полный вывод российских войск из Украины.

20 мая Европейский Союз (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России, они охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. В рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине о новых ограничениях объявила и Великобритания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и выхода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема с адаптацией банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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