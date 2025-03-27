США не могут подключить российские банки к SWIFT: в Европе рассказали, при каких условиях санкции могут снять

Европейский Союз (ЕС) не планирует отменять санкции в отношении российских банков, и возвращение РФ в SWIFT невозможно без изменения санкционного законодательства. В Брюсселе отмечают, что первым условием для пересмотра санкций остается полный вывод российских войск из Украины.

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Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на представителей Еврокомиссии. По словам одного из представителей Еврокомиссии, завершение непровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины и выведение всех российских войск со всей территории Украины станет одной из главных предпосылок для пересмотра или отмены санкций .

ЕС сейчас придерживается жесткой линии по экономическому давлению на Москву, не допуская никаких компромиссов без реальных изменений в действиях Кремля. Следующий пересмотр санкций пройдет в июле 2025 года.

Однако европейские дипломаты отмечают, что вероятность ослабления ограничений остается минимальной. "До пересмотра санкций в июле никаких изменений не будет. Россия не изменилась, ее цели – тоже, поэтому мы не работаем над тем, чтобы что-либо менять", – заявил европейский дипломат.

Москва может пытаться разделить позиции США и ЕС по поводу санкций, однако реальные механизмы их отмены зависят от европейских регуляторов. Поскольку штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, система подчиняется европейскому законодательству. "SWIFT не может подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство", – объяснил старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Ян Клюге.

Несмотря на потенциальное влияние администрации Дональда Трампа, если он вернется к власти, на попытки отменить санкции, этот процесс потребует согласования с ЕС, а значит, вряд ли будет реализован быстро. "В какой-то момент нам, европейцам, придется сохранять жесткую позицию", – отметил один из дипломатов ЕС в комментарии Euractiv.

Отключение российских банков от SWIFT стало одним из самых болезненных санкционных ударов по экономике РФ. Это ограничило финансовые операции с международными партнерами и значительно усложнило процесс платежей и расчетов во внешней торговле. В ответ Кремль пробовал развивать другие платежные системы, такие как СПФС (система денежных сообщений Центрального банка РФ), но она не способна поменять SWIFT в глобальном масштабе.

Кроме того, Россия использует черноморское зерновое соглашение как рычаг давления, пытаясь заставить Запад ослабить санкции. Однако Киев и его европейские партнеры опасаются, что любые уступки Москве могут ослабить всеобщую санкционную политику Запада, которая была сформирована после начала войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и выхода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема с адаптацией банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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