Из-за санкций и выхода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема с адаптацией банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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Об этом пишут росСМИ. Часть банкоматов в России перестала принимать новые пятитысячные купюры, поступившие в обращение в конце 2023 года.

Причина этого – санкции, приведшие к уходу с российского рынка ключевых производителей банкоматов и кассовых устройств. Без их технической поддержки обновление программного обеспечения стало невозможным, что парализовало работу многих банковских терминалов.

В банке "Новикомбанк", принадлежащем государственной корпорации "Ростех", пояснили, что проблема возникла из-за отсутствия обновления программного обеспечения для банкоматов. Санкции заставили европейских и американских производителей банковского оборудования уйти из России, а их программное обеспечение больше не поддерживается. В результате шаблоны для распознавания новых банкнот не обновляются, что приводит к тому, что аппараты просто не могут распознать их.

По оценкам экспертов, 15% банкоматов не принимают новые купюры, а в Москве этот показатель достигает 25%. Это особенно ощутимо для крупных городов, где используется оборудование разных производителей, которое теперь не подлежит обновлению. Эксперты отмечают, что готовность банкоматов к приему купюр зависит от конкретного банка и бренда оборудования. Например, в некоторых финансовых учреждениях ситуация менее критична, поскольку они успели адаптировать свою технику к новым условиям.

По словам финансовых аналитиков, российские банки могут решить проблему в течение трех-шести месяцев. Они возлагают надежды на разработку Госзнаком нового программного обеспечения, которое позволит извинить банкоматы и адаптировать их к новым банкнотам. Однако эксперты предупреждают, что это лишь временное решение, поскольку при выпуске новых номиналов банкнот ситуация может повториться.

Проблема с банкоматами уже оказала негативное влияние на население, поскольку многие граждане гасят кредиты через банковские терминалы. Невозможность внести платеж в нужном номинале может повлечь за собой просрочку выплат, что грозит финансовыми штрафами.

Кроме того, в Центробанке России признали, что банки вынуждены заменять неисправные банкоматы, которые не могут быть адаптированы к новым купюрам. Это означает дополнительный расход и медленный процесс перехода на новое оборудование, которое будет зависеть от китайских и корейских компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский диктатор Владимир Путин признал неизбежное замедление экономики России и понижение темпов роста ВВП в 2025 году. При этом он приравнял этот процесс к "охлаждению в криокамере", подчеркнув риски "заморозки" экономического развития.

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