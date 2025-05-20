ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России: кого затронут новые ограничения

Европейский Союз (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 танкеров "теневого флота", более 70 компаний и около 60 человек причастных к обходу санкций и поддержке "военной машины" Кремля. Санкции также охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. Сейчас в подготовке уже находится 18-й пакет.

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Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X, перед встречей глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе. 20 мая 2025 года ЕС официально утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

Этот санкционный пакет охватывает широкий спектр сфер, от "теневого флота" до международных компаний, помогающих России обходить существующие ограничения. Санкции стали ответом на растущие вызовы, связанные с российским обходом уже существующих ограничений, в частности через третьи страны и скрытые схемы транспортировки нефти. Основные пункты 17-го пакета включают:

ограничения против 189 судов так называемого "теневого флота", используемых для нелегального экспорта российских энергоносителей в обход санкций;

так называемого "теневого флота", используемых для нелегального экспорта российских энергоносителей в обход санкций; санкции против более 70 компаний и лиц из Турции, ОАЭ, Вьетнама, Узбекистана и Сербии - эти структуры подозревают в помощи России в избежании санкций;

из Турции, ОАЭ, Вьетнама, Узбекистана и Сербии - эти структуры подозревают в помощи России в избежании санкций; отдельные ограничения на "дочерние" компании "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" , которые до сих пор оставались вне санкционного радара ЕС;

, которые до сих пор оставались вне санкционного радара ЕС; около 60 физических лиц попали под санкции за сотрудничество с российским ВПК и участие в репрессивных и военных действиях;

попали под санкции за сотрудничество с российским ВПК и участие в репрессивных и военных действиях; новые блоки санкций за нарушение прав человека, использование химического оружия и гибридные атаки, в частности информационного характера.

Европейская комиссия акцентирует, что эти санкции усиливают ограничения на доступ России к технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы на поле боя. Ранее глава МИД Эстонии подчеркивал, что 17-й пакет санкций имеет четкий акцент на блокировку всего, что поддерживает российскую военную машину.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее комментируя новость о 17-м пакете ограничений, отметил, что "санкции должны коснуться всего, что финансирует войну - от банков до металлургии". Из-за потенциальных блокировок со стороны Венгрии, которая неоднократно выступала против продления ограничений, Еврокомиссия также рассматривает альтернативные юридические пути, в частности:

контроль за движением капитала без единогласного голосования;

замораживание активов России на уровне отдельных стран;

запрет импорта через тарифную политику, независимо от консенсуса 27 стран-членов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания Sony начала массовую блокировку аккаунтов российских пользователей PlayStation Network. Гражданам страны-агрессора не помогает даже регистрация в других юрисдикциях - в частности турецком, казахском или украинском регионах.

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